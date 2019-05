10 millió eurós pályázatot hirdet a Google

Magyar szervezetek jelentkezését is várja június 28-ig a Google az Impact Challenge on Safety elnevezésű pályázatára. Az új, 10 millió eurós alap olyan európai, internetbiztonsággal és adatvédelemmel foglalkozó szervezetek támogatására jött létre, amelyek tevékenységükkel aktívan fellépnek a szélsőségek és a gyűlölet ellen, valamint az online és az offline térben is segítik a fiatal generáció életét.

Adatvédelmi intézkedéseinek részeként a pályázati alap elindítása mellett a Google hivatalosan is megnyitotta biztonsági központját Google Safety Engineering Center néven Münchenben, ahol 2019 végére több mint 200 főre duplázza az itt dolgozó, kifejezetten adatvédelemmel foglalkozó mérnökeinek számát.

Az Impact Challenge on Safety pályázatra online és offline projektekkel június 28-ig lehet jelentkezni. Bővebb információ, valamint a jelentkezési űrlap itt található.