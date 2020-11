35. születésnapját ünnepli a világ legnépszerűbb számítógépes operációs rendszere, a Windows. Mit mutatott nekünk az évek során és milyen újdonságokkal szolgál a Windows 10?

Több okból is fontos 2020 a Microsoftnak: egyszerre lett 35 éves a Windows, mint fogalom, 25 éves a Windows 95, illetve érte el még márciusban az aktív felhasználók száma a havi 1 milliárdot. Óriási szám ez, amelyből jól látszik, hogy



Menjünk most kicsit vissza az időben, nézzük meg, miként változott a Windows az idők során, és milyen érdekes funkciókkal újult meg!

Windows 1.0: a legtovább támogatott operációs rendszer

Első állomásunk 1985 novembere: ekkor jelent meg még öt darab 5,25”-es floppylemezen a Windows 1.0, melynek grafikus felülete ugyan még kezdetleges volt (az ablakok például nem voltak képesek átfedni egymást), de kisebb korlátokkal lehetővé tette már programok párhuzamos futtatását és a feladatok közti váltást. Érkezett vele pár alapszintű segédprogram és egy egyszerű szövegszerkesztő – a számológép vagy a Paint viszont még sehol sem volt. A ma Office-ként ismert programcsomag első elemei is messze jártak: az Excel a Windows 2.0-val (1987-ben), a Word pedig a Windows 3.0-val (1989-ben) együtt jelent meg.

A korai Windows felület megjelenését nagy mértékben korlátozták az akkor elérhető grafikus megoldások, hiszen csak CGA, EGA vagy a monokróm Hercules kártyákkal működött, a későbbi VGA támogatása csak a Windows 1.04-ben jelent meg. A hardverigény akkori szemmel nézve még éppen elfogadható volt: két floppymeghajtó és 256 KB RAM elég volt az elindításához. Érdekessége még, hogy a Microsoft a támogatást csak 2001 december 31-én szüntette meg, ezzel (eddig legalábbis) a történelem leghosszabb ideig támogatott operációs rendszerévé vált.

A Windows 95

Az elsősorban a DOS operációs rendszert grafikus felülettel kiegészítő Windows 1.x, 2.x, 3.x után az otthoni felhasználóknak a Windows 95 jelentette az áttörést. A Microsoft óriási kampánnyal készítette elő megjelenését, például megvásárolta a "Start Me Up" dal jogait a Rolling Stones-tól, kibontott egy 100 méteres transzparenst Toronto felett, és az Egyesült Királyságban pedig a The Times magazinból 1,5 millió példányt tett elérhetővé ingyen a megjelenés napján. A Windows 95 sok örökséget hagyott velünk: itt vezették be a Start gombot, a Start menüt, a Tálcát, itt jelent meg az Internet Explorer is. Az operációs rendszer az internet elterjedésében is nagy segítséget nyújtott, és ugyan még mindig DOS-alapú volt, de a minimális rendszerkövetelmények már magasabbak voltak: 4 MB RAM, 50 MB lemezterület és VGA grafika kellett az elindításához. A Windows 95 utódai a Windows 98 és a Windows ME voltak, majd a Windows XP tett végül pontot a Windows 9.x sorozatra.

Vissza a jövőbe

Visszatérve 2020-ba, egy dolgot biztosan kijelenthetünk: a Windowsnak komoly szerep jutott az elmúlt évtizedek technológiai fejlődésében. Melynek persze továbbra sincs vége, így a Microsoft is folyamatosan fejleszti operációs rendszerét, újabb és újabb funkciókkal bővíti tudását. Egyre szélesebb körben támaszkodik például az internet kínálta lehetőségekre: elég egy online fiók, és a felhasználó szinkronizálhatja adatait a PC, a mobil és a játékkonzol között, a szükséges szoftverek pedig a cég által üzemeltetett Microsoft Store-ból tölthetők le.

Időközben az Internet Explorert felváltotta a Microsoft Edge alkalmazás, amely gyorsabb, biztonságosabb és kényelmesebb (például a Gyűjtemények alkalmazással tárolhatja a vásárlások vagy az iskolai keresések adatait). És nem feledkezhetünk meg más új funkciókról sem, például a Math Input panelről, amely a beírt matematikai képleteket, karaktereket szöveggé alakítja. A Számológép immár nemcsak az alapvető műveletekre képes, hanem valuták közötti konverzióra, illetve a térfogat, a hossz, az energia és más mértékegységek átváltására is.



Az OS lehetőséget ad arra is, hogy távolról, egy másik eszközről is elérhessük számítógépünket, egy másik új szolgáltatása pedig a Windows Sandbox, amelyben gyanús alkalmazásokat és webhelyeket tesztelhet az elsődleges rendszer veszélyeztetése nélkül.

A Windows 10 számos érdekes funkciót tartalmaz tehát a munkavégzés egyszerűbbé, gyorsabbá tétele érdekében, melyek a jelenlegi, a munkahely forradalmi átalakulását hozó időszakban különösen hasznosak lehetnek, így az otthoni iroda már nem csupán egy érdekes előny, hanem egy olyan modern munkamódszer, amely időt takarít meg, tiszteletben tartva egyéni munkatempónkat és életritmusunkat. Kétségtelen, hogy a Windows 10 kiváló eszköz a hatékony munkavégzéshez bárhol, bármikor.







