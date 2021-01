Az elmúlt időszakban szerte a világon számos jobboldali politikus, véleményvezér és internetes hírportál került a Facebook és a Twitter virtuális feketelistájára, amiért a liberális kánonnal megegyező vélemények ellen emelt szót. A legnagyobb közösségi oldalak idehaza egyebek mellett Varga Juditot, Kovács Zoltánt, valamint Magyarország kormányának Twitter-oldalát is megpróbálták már elhallgattatni.

Bár köztudott, hogy idehaza a legnagyobb előszeretettel a Facebook tiltja le a konzervatív hangokat a közösségi hálóról, a Twitter is gyakran tünteti el a neki nem tetsző nézeteket a virtuális térből. Alig néhány napja Kovács Zoltán nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár fiókja szúrt szemet a Twitternek, akit minden indoklás és magyarázat nélkül az említett közösségi oldal kétszáz követőtől fosztott meg - emlékeztet a Magyar Nemzet.



Szintén emlékezetes eset – amelyet Kovács Zoltán is felidézett – amikor





A hazai balliberális média először azzal igyekezett magyarázni a lépést, hogy a kormány fiókját a Twitter „alapelveinek megsértése” miatt függesztették fel, nem sokkal később pedig már arról írt, hogy az egy órás felfüggesztés pusztán csak egy tévedés miatt történt, hivatalos bocsánatkérés vagy válaszlevél a közösségi platform részéről viszont azóta sem érkezett.

Érdekes módon szeptember utolsó napján





A Twitter virtuális feketelistájára nemrégiben a Vasárnap.hu is felkerült. A konzervatív hírportál azért kapott büntetést, mert az Egyesült Államokban zajló legújabb genderőrületről tájékoztatta az olvasóit. A frissen újraválasztott demokrata Nancy Pelosi házelnök ugyanis közölte, hogy gendersemleges felszólalási rendszert vezetnének be az amerikai képviselőházban. Ez a gyakorlatban azt jelenthetné, hogy az apa és az anya helyett a szülőt, a fiú és a lány helyett a gyermeket, a férj és feleség szavak helyett pedig a házastárs lenne használatos.





Tavaly augusztusban Szentesi Zöldi László Facebook-fiókja például azért kapott harmincnapos tiltást, mert a publicista szolidaritást vállalt Novák Előddel, a Mi Hazánk Mozgalom alelnökével, aki a Pride Fesztivál idején a budapesti Városháza után Újbuda önkormányzatának épületéről is eltávolította a szivárványos zászlót.

A Facebook ezt követően is „tette a dolgát":





A tárcavezető arról számolt be, hogy a korábbiakhoz képest töredékére (negyedére-ötödére) esett vissza a bejegyzéseinek elérése, ennek eredményeként pedig a politikai üzenetek is jóval kevesebb emberhez jutnak el ezen a csatornán. Ezt követően a miniszter emlékeztetett: az ilyen és ehhez hasonló esetek elkerülése végett az Igazságügyi Minisztériumban létrehozták a Digitális Szabadság Bizottságot, hogy átláthatóvá váljon a technológiai óriáscégek működése, és biztosítható legyen a demokratikus alapjogok érvényesülése is.

