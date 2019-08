A HelloWorlddel táborozó gyerekek a világűrt is megcélozták

Az immár öt éves múlttal rendelkező HelloWorld új fejezetet nyitott a hazai informatika és természettudomány oktatás fejezetében,elindította ugyanis első táborát, amelyet kifejezetten az űrtechnológiáknak szentelt. A hazai szakemberek által összeállított program során a táborozók megépíthették és programozhatták saját marsjáró robotjukat, a kihelyezett távcsövekkel pedig megtekinthették a közeli égitesteket is. „A tábor főattrakciója természetesen annak a meteorológiai ballonnak a megépítése volt, amit a sztratoszférába is felengedtünk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szakmai támogatása nagy segítség volt, de még így is szükség volt szerencsére is, hogy a Balatont is átszelő ballon földre visszaszállt egységét egyben megtaláljuk.” – mondta Molnár József, a HelloWorld táborok szakmai vezetője, a PC World főszerkesztője.

A 10-14 éves gyerekek segítségével épített ballon augusztus 14-én indult Balatonlelléről. Útját az Országos Meteorológiai Szolgálat segített figyelemmel kísérni. Több mint 9000 méter magasságban járt már, amikor átrepült Balatonföldvár felet. A Tihanyi-félszigetfelett 10 ezer, Balatonfűzfő felett pedig már 18 000 méter magasan szállt, míg végül Berhidánálátlépte a 20 kilométeres magassági határt, ezzel hivatalosan is elérte a világűr szélének nevezett sztratoszférát! Szenzorok segítségével folyamatosan mérte az aktuális hőmérsékletet, páratartalmat és légnyomást, majd a ballon kidurranása után, a mérőeszközök sértetlenül landoltak egy magyaralmási szántóföldön. A mért adatok és felvételek kiértékelése jelenleg is zajlik.