A L’Oréal a Viva Tech-en mutatta be a jövő szépségét

Lubomira Rochet, a L’Oréal digitális vezérigazgatója a következőket nyilatkozta a Viva Tech kapcsán: „Örülünk, hogy idén is csatlakozhattunk a Viva Technology konferenciához, melyet minden évben, Franciaországban, a L’Oréal hazájában rendeznek meg. Ez egy nagyszerű lehetőség, hogy megmutassuk a szépséggel kapcsolatos víziónkat, amely sokrétű, de mindenki számára hozzáférhető, beleértve a világ minden tájáról érkező igényeket és törekvéseket. Az olyan új technológiák, mint a kiterjesztett valóság, a mesterséges intelligencia és a hangvezérlés számtalan lehetőséget biztosítanak, hogy képesek legyünk még inkább személyre szabott és kifinomult szolgáltatásokat nyújtani. Mindemellett termékeinknél figyelembe vesszük a fenntarthatóság elemeit, fogyasztóinkat pedig igyekszünk minél inkább bevonni az ilyen folyamatokba, hogy bárhol, bármikor hozzáférhető élményt biztosítsunk számukra.”

A látogatóknak négy területen keresztül mutatták be a jövő szépségét.

Határtalan technológia:

- Az idei fő újítások közül a L'Oréal bemutatta a Virtual Hair Advisor-t, amely a ModiFace találmánya. A „virtuális hajtanácsadó” lehetővé teszi, hogy a látogatók hangvezérlés segítségével különböző hajszíneket próbáljanak ki virtuálisan, és a L’Oréal szakértőitől kapjanak professzionális tanácsokat.

- A bőrgyógyászokkal együtt fejlesztett Vichy SkinConsultAI egy digitális bőrdiagnosztika, amelynek célja, hogy felismerje az öregedés jeleit és személyre szabott bőrápolási tanácsokat adjon. A ModiFace-szel és a L’Oréal R&I-al készített SkinConsultAI alapja az a technológia, amely több mint 15 éves tudományos kutatáson alapszik a bőr öregedésével és a mesterséges intelligenciával kapcsolatban.

- A La Roche-Posay által fejlesztett Effaclar Spotscan webes alkalmazás, amelyet bőrgyógyászokkal együtt fejlesztettek ki, hogy elemezzék az aknéra hajlamos bőrt. Az alkalmazás a tudományos adatokra és a mesterséges intelligenciára támaszkodva képes tanácsokat adni és személyre szabott segítséget nyújt a pattanásos bőr kezeléséhez, ha szükséges, bőrgyógyász konzultációt is biztosít.

Határtalan perszonalizáció:

- A Lancôme Shade Finder szintén mesterséges intelligencián alapul. Az Shade Finder képes a fogyasztó igényére szabva megtalálni az ideális árnyalatot, közvetlenül a vásárlás helyén. Ez a szolgáltatás 2019 végére több mint 1 000 helyen lesz elérhető szerte a világon.

A L’Oréal most először mutatta be a My Little Factory-t, egy olyan technológiai újítást, amely lehetővé teszi a személyre szabott alapozók széles körű előállítását a jövőben.

Határtalan kreativitás:

- A 360° merülési zóna lehetővé tette a látogatók számára, hogy felfedezzék a szépségtrendeket a világ minden tájáról, melyeket a közösségi médiában a mesterséges intelligencia segítségével észlelnek.

Határtalan agilitás:

- Az új Lancôme és Viktor&Rolf illatok kapcsán a látogatók betekintést nyerhettek a 3D nyomtatás és testre szabás világába, illetve kipróbálhatták az új Giorgio Armani rúzs-automatát integrált virtuális árnyalat tesztelővel, amelyet a ModiFace fejlesztett.