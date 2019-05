A Vodafone bemutatta Budapest első állandó 5G bázisállomását

A Vodafone felavatta Budapest első állandó, élő 5G bázisállomását, aminek képességeit két 5G-s készülék közötti videóhívással, valamint egy 5G kapcsolaton keresztül távvezérelt autóval mutatta be.

A Vodafone Magyarország bemutatta, mire képes a főváros első állandó, élő 5G bázisállomása, mely a szolgáltató budapesti székházának tetején található. Az eseményen jelen volt az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság képviselői, Budapest főpolgármester-helyettese, valamint Ferencváros polgármestere. Az eseményen bemutatták az ország első élő, saját frekvencián létrejött 5G-s mobilkapcsolatát és egy 5G-n távvezérelt autót.

„Az újgenerációs mobil- és vezetékes hálózatok olyan lehetőségek előtt nyitják meg a kapukat, amik forradalmasíthatják az egész gazdaság működését. Optimisták vagyunk a digitális társadalmat és innovációt előre mozdító technológiákat illetően, és célunk, hogy az általuk nyújtott előnyökből az egész ország részesüljön. Hogy mindezt elérhessük, ma egy jelentős lépést tettünk azáltal, hogy bemutattuk, mire képes a főváros első állandó, saját frekvenciánkat használó 5G bázisállomása.” – mondta el Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország elnök-vezérigazgatója.

„Magyarországon az embereknek es a Magyarországon működő vállalkozásoknak stabil, jó minőségű, gyors es megfizethető 5G hálózatra van szüksége. Ezekben a napokban Magyarországon új infokommunikációst és új digitális fejlesztési korszak kezdődik” – mondta el Kara Ákos, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára.

A budapesti állandó 5G bázisállomást felavató eseményen a technológia részleteiről Ahmed Elsayed, a Vodafone Magyarország Műszaki vezérigazgató-helyettese beszélt. „A budapesti és zalaegerszegi állandó 5G állomásaink non-standalone szabvány szerint működnek, tehát a már meglévő 4G állomásainkra épülnek. A saját 3,5GHz-es frekvenciánkat használó 5G állomások elméleti maximális letöltési sebessége meghaladhatja az 1 gigabit per szekundumot is, a késleltetés pedig 10 milliszekundum alá is csökkenhet.”

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a mobilágazat jövőjét érintő jelentős döntés előtt áll, amely a gigabit alapú társadalom első mérföldkövének is tekinthető: a piaci igényeknek megfelelően olyan frekvenciasávokat értékesít idén, amelyek révén az előfizetők és a gazdaság ágazatai is – a ipartól az egészségügyig – mihamarabb élvezhetik az 5G technológia előnyeit. Kívánjuk a mobilszolgáltatóknak – ma különösen a Vodafone Magyarországnak –, hogy frekvenciavásárlásaik és a szolgáltatásaik fejlesztése során legyenek sikeresek.” – közölte Aranyosné dr. Börcs Janka, az NMHH főigazgatója.

„A Vodafone Magyarország azért telepíthette második állandó 5G állomását is, mert a jelenleg is aktív mobilszolgáltatók közül előrelátóan egyedül mi vásároltunk az NMHH 2016-os aukcióján 5G-s frekvenciát a 3,5GHz-es sávban. Nem titkolt célunk, hogy a mobilkommunikációs iparágban vezető szerepet vállaljunk az 5G fejlesztések terén, és az egész társadalom számára mielőbb elérhetővé tegyük a legújabb generációs technológiát.” – mondta el Dr. Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország Vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese, az igazgatóság alelnöke.

„Budapesten fejlesztési oldalról reneszánsz van. Olyan távlatok nyílnak, amelyek következtében Budapest versenyképességben a legjobbak közt lesz. A digitalizáció egyik legfontosabb állomása a mai esemény, amelyért köszönet illeti a Vodafone-t, hiszen az itt bemutatott innováció legnagyobb hasznonélvezői a budapesti lakosok lesznek” – mondta el Dr. Szeneczey Balázs, Budapest városfejlesztésért felelős főpolgármester-helyettese.

Az ötödik generációs mobilhálózatoknak első sorban ipari felhasználási módoknál lesz jelentősége, köztük olyanoknál, ahol az azonnaliság kritikus fontosságú. Ilyen például az önvezető autózás. A Vodafone budapesti székházában be is mutatta az önvezető gépjárművek felé vezető egyik legfontosabb állomást, a távvezérlésű gépjárműirányítást.