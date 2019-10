A Vodafone elindította az ország első 5G hálózatát

Működése huszadik évfordulóját ünnepeli idén Magyarországon a Vodafone. Az elmúlt két évtized a fejlődésről szólt a vállalatnál, az iparági trendeket, a lakossági, kormányzati és nem utolsó sorban a globális piaci igényeket felismerve folyamatosan bővítette szolgáltatási palettáját a szolgáltató. Idén nyáron a Vodafone megvásárolta a Magyarországon 25. évfordulóját ünneplő UPC Magyarországot, aminek köszönhetően képes lesz teljes körű konvergens szolgáltatások nyújtására. A fejlődés következő lépéseként az országban elsőként, mindenki számára elérhető kültéri 5G szolgáltatást indít a Vodafone Magyarország, amit először Budapest belvárosában vehetnek igénybe az ügyfelek - írják.

„Technológiai vállalatként fontos szerepet játszunk a világban, hiszen a Vodafone Csoport több mint 600 millió embert, vállalatot és szervezetet kapcsol össze világszerte. Ugyanakkor ez nem lehet a működésünk egyetlen célja. Felelősek vagyunk azért is, hogy a technológiát a társadalom, az emberek hasznára fordítsuk, és így kell, hogy legyen ez a legújabb 5G technológiával is. A hálózati részét mi adjuk, azonban a másik oldalon szükség van az eszközgyártókra is a teljes sikerhez. Az 5G sikerének záloga a jó partneri kapcsolatokban keresendő: vállalkozók, kormányzati szereplők, szabályozók, egyetemek, innovátorok és iparági szereplők kell, hogy összedolgozzanak annak érdekében, hogy izgalmas, új megoldások születhessenek az 5G segítségével” – mondta el Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója.