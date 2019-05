A sztárvilágot sem kímélik a hackertámadások

A mai digitális eszközöktől hemzsegő világunkban sajnos akaratlanul is belefuthatunk az interneten keringő több, mint 900 millió vírus valamelyikébe. Ha mindez még nem volna elég, az online tér alvilágában számos csaló és digitális rosszakaró rajtra készen várja, hogy lecsapjon újabb áldozatára. A világháló fenyegetettségei nem csak a felnőtteket érintik, hanem a fiatalabbakat is, akik tapasztalatlanságuk miatt talán még nagyobb veszélynek vannak kitéve.

Tudatos szülőként úgy tudjuk a legjobban megóvni gyermekeinket ezektől a veszélyektől, ha amellett, hogy korszerű vírusvédelmi programot használunk azt is megértetjük velük, hogyan lehetnek biztonságtudatosak. Utóbbinál saját naprakész, friss tudásuk nyújthatja a leghatékonyabb védelmet. Ugyanakkor az is fontos, hogy mi felnőttek is megbarátkozzunk az élethosszig tartó tanulás gondolatával. Ezáltal nem csak valódi segítő partnerei lehetünk gyermekeinknek az online életben, de megelőzhetjük a szülői kirekesztettséget is, illetve felkészíthetjük a fiatal generációt a tudatos és biztonságos internethasználatra.

Sok szülő követi el azt a hibát, hogy tiltással próbálja korlátozni az interneten töltött időt, azonban ez csak ritkán célravezető. Közösen kell megállapodni olyan szabályokban, amelyeket később számon lehet kérni, ha pedig valamiben hibázik a gyermek, türelmesen el kell magyarázni, hogy hogyan lehetne legközelebb mindezt jobban csinálni.

A magyar társadalom 79%-a ugyanis rendszeres internethasználó a 10-18 éves gyerekek 88 százaléka pedig rendelkezik profillal a közösségi oldalakon, amely az online zaklatás egyik legmeghatározóbb platformja. Egy internetes veszélyeket, és azok hatásait vizsgáló nemzetközi felmérés statisztikája például azt mutatja, hogy Magyarországon 10-ből 9 személy esik áldozatául az online zaklatás valamilyen formájának, legyen az bántalmazás, fizikai vagy lelki erőszak. Sajnos gyerekfejjel, de sokszor még felnőttként sem tudjuk megfelelően kezelni az ilyen helyzeteket.

A privát szféra megsértésének egy másik széles körben elterjedt formája a webkamerán keresztül való kukkolás, amely során a támadók kompromittáló képeket, videókat készíthetnek a gyanútlan áldozataikról. Hasonló esetről számol be a népszerű énekesnő, Wolf Kati is. „Évekkel ezelőtt már hetek óta játszott a két kislányom egy aranyos játékkal a tableten, amikor az egyik ismerősöm arra hívta fel a figyelmemet, hogy ez a gyerekeknek jópofa játék valójában egy veszélyes applikáció, mert a másik oldalon, a webkamerán keresztül figyelhetik őket. Számomra ez egy iszonyatosan rémisztő és mellbevágó élmény volt.”

Léteznek olyan vírusvédelmi programok és lehetőségek, amelyek a családunk digitális biztonságát szolgálják. Az ESET szakértői nyolc aranyszabályt fogalmaztak meg a szülők és gyerekek online védelme érdekében:

1. Elengedhetetlen a rendszeresen frissített antivírus és internet-biztonsági szoftver használata.

2. Ugyanilyen fontos a számítógép vagy okostelefon, illetve táblagép operációs rendszerének (OS), illetve alkalmazásainak rendszeres hibajavító frissítése.

3. Szülőként érdemes résen lennünk és figyelnünk, hogy gyermekünk milyen tartalmakat látogat az interneten. Védjük jelszóval a számítógépet, az internet használatát pedig csak akkor engedélyezzük, amikor időről időre rápillanthatunk a monitorukra. Fontos, hogy az internet-használatnak pontos szabályai legyenek, amelyeket a gyerekek is betartanak.

4. A gyereket fontos megtanítani a személyes adatok védelmének (privacy) fontosságára: a szülőként ne engedjük, hogy a gyerekek megadják személyes adataikat ismeretleneknek, különböző weboldalakon, közösségi hálózatokon vagy üzenetküldő szoftvereken keresztül.

5. Ma már a számítógépekbe, laptopokba épített webkamera is számos esetben biztonsági rés lehet. Léteznek ugyanis olyan rosszindulatú programok, amelyek a felhasználó tudta nélkül hozzáférnek a kamerához, illetve, ha hasonló szoftver korábban már megfertőzte a gépet, azt akár távolról is el lehet indítani. Fontos, hogy a gyerekek csak megbízható ismerősökkel – a szülők által is ismert barátaikkal vagy családtagokkal – való kommunikációra használják a kamerát. Arra is figyeljünk oda, hogy amikor gyermekünk nem veszi igénybe a webkamera funkciót, akkor húzzuk ki, vagy fedjük le azt. A Windows 10 beállításainál továbbá lehetőségünk van általánosságban, illetve az egyes alkalmazások esetén egyenként is engedélyezni vagy tiltani a kamerához való hozzáférést. Ezt a szolgáltatást további biztonsági rétegként egészíti ki az ESET Internet Security-ban található webkamera védelem, amely minden olyan új esetben jelez, amikor valamilyen alkalmazás vagy folyamat hozzá szeretne férni a kameránkhoz. Ilyenkor a felhasználó tiltani vagy engedélyezni tudja ezt. A program lehetőséget kínál arra is, hogy választásunkat megjegyezze, így a jövőben nem fog ugyanazzal a folyamattal zaklatni, amellyel kapcsolatban korábban már rendelkeztünk.

6. Ha a gyerekek a közösségi oldalak használata során az általuk megosztott tartalmakat mindenki vagy a barátok ismerősei számára is elérhetővé teszik, a szülőnek már nincs kontrollja afelett, hogy később ki és milyen adatokhoz fér hozzá a gyerekkel kapcsolatban.

7. Az internetre kikerülő információ örök, az internet nem felejt. Ne gondolja senki, hogy ha egy fotót, vagy akár egy közösségi háló teljes felhasználói fiókját kitörli, akkor a kapcsolódó adatok véglegesen el is tűnnek a világhálóról. Lehet, hogy a fotókat, bejegyzéseket, vagy hozzászólásokat valaki már korábban lementette a saját gépére, és azt bármikor újra feltöltheti, megoszthatja. A gyerekek és a szülők is gondolják meg alaposan, hogy milyen fotókat vagy adatokat tesznek elérhetővé magukról az interneten.

8. A szülőknek meg kell érteniük, hogy a gyerekek számára az internet nem egy eszköz, hanem élettér. Ezért rendszeresen beszéljük meg gyerekeikkel, mi történt ott velük, ahogy azt is megkérdezzük, hogy mi volt a játszótéren, vagy a fociedzésen. Az is hasznos, ha szülőként is képezzük magunkat a számítógépes biztonság területén, hogy gyermekeink számára valóban hasznos tanácsokkal tudjunk szolgálni. Legyünk számukra az a felnőtt, akihez bátran mer fordulni, ha úgy érzi, bajba került.