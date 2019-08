Aggódsz a nagyszülőkért?

A Vodafone Senior Okosóra lehetővé teszi a kapcsolattartást, hiszen a könnyedén használható, hálózatba kapcsolt (IoT – Dolgok Internete) eszköz segítségével bármikor elérhetjük őket, és ők is minket. Az órával kezdeményezhetők és fogadhatók hanghívások, további funkciói között megtalálható a helymeghatározás, lépésszámlálás, de a vérnyomás- és pulzusmérés is. Ezen felül a rajta található SOS gomb segítségével vészjelzés is indítható, így az óra viselője szükség esetén azonnal értesítheti hozzátartozóját.

„A digitális eszközök családi szakértőjeként a Vodafone tavaly dobta piacra a Kid Gyerekórát, amely a telekommunikációs piacon az első, teljes körű szolgáltatást kínáló lakossági IoT termék volt. Ezt követi most a Senior Okosóra, amellyel idén kiegészül okoseszköz-portfóliónk” – nyilatkozta Carra Anita, a Vodafone lakossági szolgáltatások üzletágának vezérigazgató-helyettese. „Ezzel az újítással szeretnénk megmutatni, hogy a család minden tagjának van egy okos megoldásunk, amelyekkel ügyfeleink nagyobb biztonságban tudhatják szeretteiket.”

A webes felületen keresztül állítóható be a biztonsági zóna, valamint a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámok és e-mail címek. Az SOS gomb hosszú megnyomására az eszköz 3 db telefonszámra küld 1 SMS-t, valamint 10 db e-mailcímre küld 1 e-mailt az előre megadott szöveggel. Mindemellett az okosóra riasztáskor egy előre megadott telefonszámot automatikusan is felhív, így vészhelyzet esetén biztosan célba ér az üzenet - írják.