Akár 500 GB adatforgalom és korlátlan beszéd is elérhető a Vodafone új TUTI+ csomagjaihoz

A már jól ismert Tuti+ NET csomagok kedvezményesebb árazásán túl, minden igényt kielégítő kiegészítő adatopciók és korlátlan beszélgetés opciók is igénybe vehetők szeptember közepétől. A Vodafone figyelembe vette ügyfelei felhasználási szokásait is, ezért az új szolgáltatásokkal elérhetővé tette a széleskörű internet felhasználást. Az új kiegészítő internetcsomagoknak köszönhetően a nagyobb adatforgalmat igénylő tevékenységek sem jelentenek már akadályt a feltöltőkártyás ügyfeleknek. A Vodafone két új, extra méretű adatkiegészítést is kínál feltöltőkártyás ügyfelei számára. Az egyszeri 30 napos 10 GB-os csomagot 4 490, illetve az egyszeri 30 napos 500 GB-os adatcsomagot 7 990 forintos áron vehetik igénybe az ügyfelek. Amennyiben az előfizetőnek korlátlan beszélgetésre van szüksége, akkor 3, 7 vagy 30 napos korlátlan hanghívás opciót is igényelhet - a 30 napos opciót mindössze 6 990 Ft-os áron.

„A feltöltőkártyás tarifák megújításával a kiszámítható költségeket kedvelő ügyfeleinknek is lehetőséget biztosítunk arra, hogy minél kedvezőbb áron jussanak hozzá a korlátlanság élményét nyújtó mobilszolgáltatásainkhoz. Ennek köszönhetően a felhasználók a megszokott, ellenőrizhető keretek között tarthatják költségeiket úgy, hogy mellette élvezhetik az előfizetéses díjcsomagoknál megszokott telefonálási és internetezési lehetőségeket" – mondta el Révész Balázs, a Vodafone Lakossági Szolgáltatások Üzletágának vezérigazgató-helyettese.

A Vodafone legújabb TUTI + feltöltőkártyás csomagjairól az alábbi linken tájékozódhatnak az ügyfelek: https://www.vodafone.hu/mobil-szolgaltatasok/feltoltokartyas-tarifak