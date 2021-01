2007. január 28-a óta rendszeren megtartják a nemzetközi adatvédelmi világnapot. A mostani évforduló apropóján a kkv informatikával foglalkozó IT Részleg összeállította a legfontosabb biztonsági jó tanácsokat, hogy adataink ne kerülhessenek jogosulatlan kezekbe, és ne vesszenek el biztonsági mentés hiányában.

Az átadott adatok biztonsága

Az adatainkat nemcsak házon belül használjuk, hanem megosztjuk a könyvelőnkkel, ügyvédünkkel, stratégiai partnereinkkel is.





A nagyvállalatok már ráébredtek erre, és saját átvilágítási policyt dolgoztak ki. Ha nem megfelelő az adatbiztonság – amelyet szúrópróbaszerűen, időként akár auditorral is ellenőrizni szoktak –, még szerződést is bonthatnak - írja a Világgazdaság. Ha valakinek ilyen partnerei vannak, vagy ilyen partnerkapcsolatokat szeretne kialakítani, akkor fokozottan ügyelnie kell az adatbiztonságra, nem beszélve a GDPR-megfelelőségről.

Zsarolóvírus

A zsarolóvírusok (ransomware-ek) – gyakorlatilag az eszközeinket pénzfizetés reményében titkosító kártékony programok – továbbra is szedik gyanútlan áldozataikat, akik azt gondolván, hogy ez a veszély már megszűnt, hamis biztonságtudatban érzik magukat. Érdemes tájékozódni, mielőtt reflexből rákattintunk egy e-mail-mellékletre vagy linkre.

Adathalászat

Az adathalászat (phishing) során a kiberbűnözők – az eredetihez megszólalásig hasonló e-mailek és weboldalak segítségével – próbálják megszerezni visszaélésre lehetőséget adó adatainkat, például jelszavakat, belépési kódokat. Javaslatunk: mindig ellenőrizzük a böngésző címsorában, hogy valóban azon az oldalon járunk-e, amit meg szerettünk volna nyitni. Bármilyen banálisnak tűnik, a linket mindig betűről-betűre ellenőrizzük!

Őrizetlenül hagyott eszközök

Meglepően gyakran előfordul, hogy „csak pár percre” hagyjuk mondjuk a kocsiban a laptopot, telefont, és mire visszatérünk, már csak a hűlt helyét találjuk. Ne feledjük, egy mobilkészülék ma már egyben a „digitális kulcstartónk” is, amely hozzáférést biztosít a bankszámlánktól kezdve a levelezésünkön át a közösségi oldalunkig bezárólag szinte a teljes életünkhöz.

Naprakész szoftverkörnyezet

Informatikai felmérések során gyakran látni üzleti (kkv informatikai) környezetben is nem támogatott, kifutott szoftvereket – például Windows XP-t, Vistát, Windows 7-et, vagy akár kalózverziókat –, amelyek ugyanolyan magas kockázatot jelenthetnek, mint a frissítés hiánya. A támadók meg tudják találni a leggyengébb láncszemet: egy nagy hálózatnál pedig elég ha csak egy gépen fut sebezhető szoftver, így a teljes rendszer sebezhetővé válik.

Hozzáférési jogosultság

Minden szervezetben előfordulnak olyan szenzitív információk – például a dolgozók személyes adatai, a bérjegyzékek –, amelyek csak egyes osztályokra vagy személyekre tartoznak. Arról nem is beszélve, hogy mekkora kárt okozhatnak, ha azok kikerülnének a vállalat falain kívülre. Ezért elengedhetetlen a megosztott mappákhoz való hozzáférések átgondolt szabályozása és naprakészen tartása.

Jelszavas védelem

A jelszavakkal kapcsolatos intelmek sokunk „könyökén jönnek ki”, azonban mégis gyakran tapasztalható, hogy egyáltalán nincsenek használatban, vagy minden platformon azonosak, és még a monitorra is ki vannak ragasztva. A három kulcsmomentum: komplexitás, változatosság, rendszeres csere.

Mentés

A backup olyan, mint a biztonsági öv: szerencsére ritkán tesszük próbára, de csak akkor véd, ha használjuk. A közhiedelemmel ellentétben a mentés megléte nem magától értetődő.

A kulcskérdés: mikor ellenőriztük utoljára, hogy helyre tudjuk-e állítani az adatainkat a mentésből?

Az infrastruktúra fizikai védelme

Hiába hibatűrő a szerver, ha az az ügyféltérből nyíló vizeshelyiségben üzemel, ahol egy óvatlan pillanatban bárki a „hóna alá csaphatja” és elsétálhat vele (akár a biztonsági mentéssel együtt, ha azt is ott tároljuk mellette), egy duguláskor elázik, vagy egy melegebb nyári napon – szellőzés hiányában – „megsül”.

„Mindegyikkel találkoztunk már, de vegyük figyelembe, hogy egy új hardvert bármikor vehetünk, az elveszett adatok viszont sok esetben pótolhatatlanok, vagy csak irreálisan magas költségen állíthatók helyre” – hívja fel a figyelmet Berdó Attila, az IT Részleg vezetője.

Adathordozó-titkosítás

Minden elővigyázatosságunk ellenére előfordulhat, hogy a számítógépünk, külső merevlemezünk vagy pendrive-unk illetéktelen kezekbe kerül. Ilyenkor már elveszítettük a kontrollt az eszköz felett, de ha elővigyázatosak voltunk, az adatainkat még ekkor is védhetjük. Erre szolgálnak az adathordozó-titkosítási megoldások, melyek a modern operációs rendszerekben beállíthatók.

Az adatvesztés ára

Mennyibe is kerül, ha minderre nem figyelünk és adatvesztés történik? Az IBM kiszámolta ezt 2019-ben: Egy 10 személyes, kereskedelmi szektorban tevékenykedő vállalkozásban, ahol mindenki használ számítógépet, egy adatvesztés akár 10.000.000 forint kárt is okozhat, és majdnem egy évet is igénybe vehet, mire helyreállhat a rend a cégben.





