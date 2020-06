Bővül a Vodafone 5G hálózata

A Vodafone Magyarország a hazai mobilszolgáltatók közül elsőként indította el 2019-ben élő, mindenki számára elérhető kültéri kereskedelmi 5G szolgáltatását Budapest belvárosában a 2016-ban vásárolt 3500MHzes frekvenciakészletének köszönhetően. A tavalyi év során a szolgáltató több tesztet is bemutatott ennek segítségével az újgenerációs hálózat kiemelkedő sebességét és minimális késleltetési idejét demonstrálva, többek között a ZalaZone tesztpályán és budapesti Vodafone székházánál egy távolról, 5G kapcsolaton keresztül irányítható személyautó segítségével.

Az 5G hálózat fejlesztése és kiépítése idén is folytatódik: a szolgáltató 5G technológiát biztosít Budapesten és környékén, nagyobb megyeszékhelyeken illetve a Balaton körül is.

A mostani fejlesztésben az alábbi megyeszékhelyek érintettek, az állomások jellemzően a belváros frekventált részein, illetve egyetemek környékén helyezkednek majd el:

· Miskolc

· Győr

· Debrecen

· Székesfehérvár

· Pécs

· Szeged

· Eger

Az 5G fejlesztések nagy részét Budapesten és környékén, több országos jelentőségű intézményben végzik az év során.

„A Vodafone Magyarországnak kiemelten fontos a balatoni régió, az utóbbi években folyamatosan fejlesztettük hálózatunkat a térségben, melynek köszönhetően a tó mentén mindenhol elérhetővé vált 4G+ szolgáltatásunk. A balatoni régió és a Vodafone közös története most tovább folytatódik, hiszen ismét fejlesztjük a 4G kapacitásokat és várhatóan augusztustól már Balatonfüreden és Siófokon is elérhetővé válnak az 5G kínálta lehetőségek, ezzel is segítve a belföldi turizmus élénkülését és a helyi vállalkozások működését” – mondta el Dr. Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország Igazgatóságának alelnöke.