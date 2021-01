Folyamatos a PlayStation 4 gyártásának leállítása

Magától értetődő, hogy a cukorkaként fogyó új konzoljaik piacra kerülésével a gyártók lassan leállítják az előző generációs modellek gyártását: a Sony és a Microsoft már csak az új termékeik eladásában érdekeltek, a játékkiadóknak és a fejlesztőknek szintén csak az útjukban vannak a régi hardverek, a vevők pedig már nem kívánnak belőlük vásárolni - ismerteti az Origo.



Elsőként a Microsoft lépett az ügyben, a vállalat már tavaly júliusban leállította az Xbox One X gyártását, és a jelek szerint ezzel nagyjából egyidőben a Sony is nyugdíjazhatta a rivális PlayStation 4 Prót. Az utóbbiból karácsony környékén kezdett hiány lenni a gyártó saját online boltjában, az akkor nyújtott tájékoztatás szerint már nem lesznek belőle újabb készletek.



Most a japán GAME Watch magazin jóvoltából kiderült, hogy az olcsóbb PlayStation 4 alapgép előállítását is alaposan visszavágta a Sony: a szigetország kereskedéseibe már csak az 500 GB-os, fekete modell érkezik belőle. Ez szigorúan véve nem jelenti azt, hogy teljesen leállt volna a többi modell gyártása, azonban a világ más részein sincs nagyobb szükség rájuk, mint Japánban.