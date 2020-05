Hogyan lehet még biztonságosabb az e-autózás?

Csak tavaly több mint 1800 tisztán elektromos meghajtású autót adtak el itthon, ami éves összevetésben 40 százalékos bővülést jelentett. Az ilyen típusú járművek ugyan még mindig viszonylag ritkának számítanak a hazai utakon, de egyre több családban tűnnek fel és bár folyamatosan bővül a nyilvános töltőhálózat, egyre több helyen kell fizetni ezért a szolgáltatásért. Emellett a biztonság, vagy éppen a kényelem miatt is sokan döntenek úgy, hogy otthon is biztosítják a töltés lehetőségét autóik számára. Ehhez természetesen már rendelkezésre állnak a piacon a megfelelő eszközök, mielőtt azonban belevág valaki egy ilyen projektbe, érdemes átgondolnia néhány dolgot.

Felejtsük el a konnektort!

Bár elsőre talán kézenfekvőnek tűnik, veszélyes és nagyon alacsony hatékonyságú, az elektromos autók közvetlenül lakossági dugaljról, kábelbe integrált túláramvédelem nélkül történő töltése. A legjobb megoldás otthonra a lakossági autótöltő állomásról való töltés. Ebben az esetben telepíteni kell egy töltőállomást a házban, amely biztonságos és nagy teljesítmény átvitelére teszi alkalmassá a töltést. Rendkívül hatékony megoldás, akár 30 perc alatt is képes az autót teljesen feltölteni, de néhány óra biztosan elég lesz. Hátránya lehet, hogy áramszolgáltatói hálózatfejlesztést igényelhet, amely extra költségeket és némi átépítést jelent.

Válasszuk a megfelelő teljesítményt!

Érdemes az autó teljesítményfelvevő képességéhez igazítani a töltőállomás teljesítményét, a megfelelő párosítással jelentősen növelhetjük a hatékonyságot, és csökken a töltési idő. Az elektromos autókban napjainkban az egyik legnépszerűbb akkumulátorkapacitás a 40 kWh teljesítményű. Egy 22 kW teljesítményű töltőállomásról egy ilyen akkumulátor nagyjából egy kényelmes családi ebéd ideje, azaz mintegy 2 óra alatt tölthető fel teljes mértékben. Ajánlott kizárólag megbízható gyártó töltőállomását használni és célszerű meggyőződni arról is, hogy a készülék rendelkezik-e a megfelelő minősítésekkel.

Ellenőrizzük a csatlakozó típusát!

Annak érdekében, hogy eldönthessük beépített kábellel vagy aljzattal rendelkező töltőre van-e szükség, ellenőrizni kell, hogy milyen csatlakozótípussal rendelkezik a megvásárolt autó. Ha valaki T2 aljzatos töltőt vesz, akkor azzal bármilyen autót fel tud tölteni T2-T2 vagy T2-T1 kábellel. Ha viszont beépített kábeleset vásárol, akkor meg kell állapítani az autón lévő csatlakozó típusát, mert a beépített kábel csatlakozójához kell alkalmazkodni. A csatlakozó típusának megfelelően gondoskodjunk gyári töltőkábelről, és soha ne használjunk sérült, toldott, szerelt, ragasztott kábeleket!

Felejtsük el a házi barkács megoldásokat!

A nem megfelelő eszközök, csatlakozók nagyon komoly veszélyforrást jelentenek az elektromos autók töltésénél, könnyen okozhatnak elektromos zárlatot, tüzet, veszélyeztetve a házban élők testi épségét. Nem szabad hosszabbítókat, toldókat, átalakítókat használni, mert ezek nem biztonságosak, és veszélyesek lehetnek mind a használóra mind a vagyontárgyakra nézve.

Kérjünk segítséget a profiktól!

Az otthoni töltési rendszer kialakításához érdemes egyeztetni szakképzett villanyszerelővel, és nem szabad spórolni a szakemberen a telepítéskor sem.

Előzzük meg a bosszantó áramszüneteket!

Ma egy átlagos otthon általában nincs felkészítve az autók töltésére, emiatt érdemes lehet áramszolgáltatói hálózatfejlesztést kérni. Ez ugyan extra költséggel jár, de megkímélheti az elektromos autók tulajdonosait a sűrű védelmi lekapcsolásoktól, melyek azon túl, hogy bosszantóak, ártanak is a készülékeknek. Természetesen ehhez is érdemes szakember segítségét igénybe venni.

„Az e-mobilitás fontos szerepet játszhat a klímaváltozás megállítását célzó erőfeszítésekben, és bár egyelőre csak a járművek nagyon kis része használja ezt a meghajtást, csak tavaly közel 2,3 millió, tisztán elektromos meghajtású autót adtak el világszerte. Az e-autózást kiszolgáló infrastruktúra is szépen fejlődik, Európában például a múlt év végén már 165 ezer elektromos töltőállomás volt, ami 70-szer több, mint 2011-ben. Azonban még messze nincs akkora hálózat e-autó töltőkből, mint benzinkutakból, így érthető, ha sokan otthon is meg akarják oldani ezt a kérdést. A Schneider Electricnél számos munkatársunk dolgozik azon, hogy az e-autózás és az azt kiszolgáló infrastruktúra minél gyorsabban fejlődjön. Az EcoStruxure for eMobility rendszerünk például teljes körű megoldást nyújt a töltési infrastruktúra kialakítására a tanácsadástól a mikrohálózatok kiépítésén és menedzselésén át a töltőállomások szállításáig” - mondta el Kozma László, a Schneider Electric szakértője.