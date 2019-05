Magyar fellépője is van a #digitalnatives19 nemzetközi fesztiválnak

A Z generáció már beleszületett a digitális világba, legfiatalabb tagjai egyidősek az Iphone 3-mal. A közösségi médiában való részvétel számukra evidens. Ahogy a digitális média fogyasztása, úgy a hagyományos értékek értelmezése is gyökeres változásokon ment keresztül: erre hívja fel a figyelmet a #digitalnatives19 elnevezésű nemzetközi fesztivál, melynek missziója, hogy hidat teremtsen a Z generáció világa és a tradicionális értelemben vett színház értékei közt.

A május 29-i nemzetközi színházi konferenciát követően, május 30-31-én zajló kétnapos program ideje alatt a Volkstheater ad helyet a különböző workshopok és előadásoknak. A fiatalok láthatnak kortárs táncelőadást, melynek szereplői egytől-egyig robotok, de bemutatják a színház fogalmának határait feszegetve a VR technológia digitális storytelling-jének modern megvalósulását, és a mesterséges intelligencia témáját workshop és előadás keretében is körüljárják.

Ennek a programsorozatnak a része a tizenhat éves Trunk Tamás Z-generációról szóló előadása is, melyben könyvének a Márkák, Sneakerek, Z generáció német nyelvű, átdolgozott és bővített kiadását mutatja be. Ugyan a könyv fő témája a Sneaker szubkultúra, de Tamás írásában kitér az említett generáció legfontosabb motivációira, a fogyasztási szokások különbségeire, valamint a közösségi média szerepére is.