Már elérhető a Google Arts & Culture Fabricius nevű eszköze

A napokban ünnepeltük a Rosette-i kő megtalálásának évfordulóját, amelynek segítségével először sikerült megfejteni az egyiptomi hieroglifák rejtélyét. Az ókori egyiptomiak több mint 4000 évvel ezelőtt használták ezt az írási rendszert történeteik rögzítésére, de csak egy kiválasztott csoport rendelkezett a tudással, hogy hogyan kell olvasni és leírni a szimbólumokat. A Google Arts & Culture Fabricius nevű eszközének köszönhetően ma már bárki felfedezheti ezt a lenyűgöző nyelvet interaktívan, három különböző módon. Az első oktatóanyag hat egyszerű, rövid lépésben mutatja be az ókori Egyiptom nyelvét. A következő funkcióban a Fabricius játékra invitálja a felhasználót, ahol saját szavait és üzeneteit tudja hieroglifákra fordítani, amelyeket aztán akár meg is oszthat barátaival és családtagjaival.

De a Fabricius nem csak a hieroglif írás megismerésének eszköze, hiszen harmadik funkciója a tudományos kutatások számára is új lehetőségeket kínál. A szakértőknek mindezidáig manuálisan kellett átvizsgálni a könyveket, hogy lefordítsák és megfejtsék az ősi nyelvet - ahogy ezt évszázadokon keresztül tették. A Fabricius magában foglalja az első olyan digitális eszközt, amely gépi tanulásra épülve dekódolja az egyiptomi hieroglifákat, (ezt nyílt forrásként is kiadják, hogy hozzájáruljon az ókori nyelvek tanulmányozásának fejlődéséhez). A Google Cloud AutoML technológiáját, az AutoML Visiont olyan gépi tanulási modell létrehozására használták, amely képes megérteni a hieroglifákat. Így, míg régen adatkutatók csoportjára, rengeteg kódra és időre lett volna szükség, most az AutoML Vision lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy képessé tegyék a gépeket tárgyak széles körének felismerésére - írják.

Az angol és arab nyelven elérhető Fabricius az epigráfia, az ősi feliratok tanulmányozásának atyjáról kapta a nevét, A Google a Macquarie Egyetem Ausztrál Egyiptomi Központjával, a Psycle Interactive-val, az Ubisofttal és a világ minden tájáról érkező egyiptológusokkal együttműködve készítette el a Fabriciust - teszik hozzá.