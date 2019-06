Célja, hogy könnyen elérhető pénzügyi szolgáltatásokhoz juttassa azt a több mint egymilliárd embert, akik nem férnek hozzá a hagyományos banki és pénzügyi szolgáltatásokhoz. A Libra-t a Libra Association elnevezésű nonprofit szervezet fogja kezelni, amely összesen 27 tagot számlál, köztük a Vodafone Csoportot.

A Vodafone Csoport is csatlakozott a Libra Association alapító tagjaihoz, amelynek célja a 2020-tól elérhető új kriptovaluta, a Libra pénzügyi infrastruktúrájának támogatása. A Libra küldetése, hogy csökkentse a nemzetközi pénzküldés költségeit és nehézségeit, valamint segítse a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Világszerte ugyanis 1,7 milliárd ember él – főként a fejlődő országokban – akik nem férnek hozzá a hagyományos banki vagy pénzügyi szolgáltatásokhoz, nem tudnak készpénzt tartani maguknál, ugyanakkor van mobiltelefonjuk. A Libra nevű kriptovaluta 2020-tól válik elérhetővé a működéséhez szükséges blokklánc-alapú hálózattal, de az árfolyama mögött valós érték fog állni.

A blockchain csökkenti a hagyományos bankrendszerre való támaszkodást. Az adatok különböző megbízható szervezetek által kezelt adatközpontokban oszlanak meg, köztük a Vodafone Csoport adatközpontjában. A szervezetek így képesek lesznek alacsony költségű pénzügyi szolgáltatások nyújtására a Libra blockchain-en és a Libra kriptovaluta használatával.

A Libra Association-ben résztvevő cégek mindegyike – köztük a Vodafone Csoport is – legalább 10 millió dolláros befektetéssel szállt be a szövetségbe, de a tervek szerint a 2020-as indulásra még többen, akár százan is beszállhatnak - írják.