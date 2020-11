A napokban zárult Magyarország egyik legnagyobb ötletversenye.

Az Ideathon 3.0 ötletversenyen 70 fiatal versenyző 12 csapatba rendeződve dolgozott ki új ötleteket egyes iparágak - vagy akár az életünk bizonyos részleteinek - hatékonyabbá tételére. A főnyereményt a PET-palackokat 3D nyomtató alapanyagaként felhasználó ReFilament csapat nyerte el, de a zsűri jutalmazta a rendszeres iskolai vízivást, az ipari auditfolyamatok digitalizálását előre lendítő és az 5G technológiát változatos alkalmazásokkal kihasználó megoldásokat is. A Telenor 5G különdíját a FoodArt csapat nyerte, amely a gasztrobloggereken keresztül köti össze a fogyasztói igényeket az éttermek kínálatával.

A november 13-15. között rendezett Ideathon 3.0 ötletversenyen a 12 csapat facilitárorok és mentorok segítségével dolgozott ki új ötleteket: az 5G, az életvitel, a föld és a digitalizáció témakörökben. A győri Start IT up Alapítvány szervezésében, a Telenor és az Input Program szakmai támogatásával létrejött háromnapos versenyen a fiatal gondolkodók a design thinking módszertan segítségével értelmezték az azonosított problémaköröket, és kezdték meg a megoldást jelentő ötletek kidolgozását.

A koronavírus-járvány a győri Ideathon 3.0-ra is rányomta kortörténeti pecsétjét:

A koncepciók között szerepelt munkaerő-felkészítő megoldás, amely a pandémia utáni időszakban segítené a szállodaipar résztvevőit, kisvállalkozások adminisztrációját egyszerűsítő koncepció, online előfizetések optimalizálását vagy épp a fiatalok pályaorientációját segítő alkalmazás, és volt csapat, amely a balkezes sofőrök speciális helyzetében elmélyedve ötletelt és tenné biztonságosabbá számukra az autós közlekedést.

3D nyomtatóban kapnak új életet a PET-palackok

Az ötfős szakmai zsűri a kidolgozott koncepciók három-három perces bemutatóit látva hozta meg döntését. Az első helyezett a ReFilament csapat PET-palackokat újrahasznosító ötlete lett, amely a használt üdítős palackokat új eljárással 3D nyomtatók alapanyagává alakítja át. Nyereményük az Input Program felajánlásában egy tengerentúli külpiacra lepési csomag, konzultációs lehetőség a Baconsult felajánlásával, valamint egy digitalizációs tréning a Pannon Business Network szervezésében.

Így népszerűsítenék a megfelelő hidratálást az iskolában

A második helyezett a gyerekek megfelelő napi folyadékfogyasztását vette górcső alá abból a tapasztalatból kiindulva, hogy a diákok az iskolában gyakran megfeledkeznek a rendszeres ivásról, ami csökkenő komfortérzet mellett egészségügyi kockázatokat is jelent. A Winter is coming csapata olyan okosmegoldást biztosítana az iskolákban, amely révén a gyerekeknek élményszerű programmá válhat a rendszeres vízfogyasztás. Az Input Program jóvoltából egy európai külpiacra lépési csomagot, a Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központjának felajánlásával pedig szakmai mentorálás és laborhasználati lehetőség a jutalmuk.

Reformok az ipari auditálásban

A harmadik helyezett a NextgenAudit csapat ötletével a termelő- és gyártóvállalatok képesek leváltani a hagyományos – számos ponton analóg – auditálási rendszereiket hatékony, környezetbarát és érintésmentes auditálási folyamatokra, amelynek része az online dokumentáció, videós vagy akár kiterjesztett valóság (AR) megoldások. Nyereményük díjmentes részvétel a Websummit 2020 eseményen az Input Program jóvoltából.

Gasztronómiai kísérletek és iskolai korrepetálás az 5G hálózaton

A Telenor 5G különdíját a FoodArt csapat nyerte, amely a gasztrobloggerek, az olvasók/vásárlóerő és az éttermek háromszögét kötné össze egy okosalkalmazással. A megoldásban a gasztrobloggerek receptjeinek lefőzésére jelentkezhetnek éttermek, míg a következő lépcsőben akár augmented reality (AR) megoldások is gazdagíthatják az app használati élményét. A mobiltársaság másik különdíjasa a New Founders csapata, amely a tanítani és a tanulni vágyó közönség egymásra találását segítené ötletével, a digitális korrepetálás, szaktanárkeresés és oktatáskiajánlás folyamatát újítanák meg. A megfelelően erős, például 5G internetkapcsolaton a technikailag előrehaladott oktatási módszerek, mint élő virtuális valóság (VR) és kiterjesztett valóság (AR) streamingmegoldások is helyhez kötöttség nélkül elérhetővé válhatnak.

Tudatosság a szexben és a környezetvédelemben

A MeOut Group felajánlásában egy szegedi ötletversenyen való részvételt nyert a Pleasurelab csapat felnőtteknek szóló szexedukációs platformot kialakító ötlete, míg a környezettudatos közösségeket célzó, környezeti lábnyom kompenzálását segítő ötletével a Vaquita csapata egy Kijevben megrendezendő fejlesztési versenyen való részvételi lehetőséget nyert.

