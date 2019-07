Robotok sorával támogat a Toyota

A Toyota az Olimpiai és Paralimpiai Játékok egyik fő támogatójaként a 2020-as tokiói olimpián és paralimpián olyan mobilitási megoldásokkal szeretne szolgálni, amelyek többet nyújtanak, mint a hivatalos járművek. Az egyik ilyen a Tokiói Olimpiai és Paralimpiai Bizottság által létrehozott Tokió 2020 Robot Projektben való részvétel. Ez a projekt a japán kormány, Tokió Város Önkormányzata, a játékok fő támogatói és a robotika szakértőinek közreműködésével jött létre. Az olimpián a Toyota által bemutatott robotok szerepe a különböző helyszínek közötti mobilitás elősegítése lesz.

„A Toyotánál egy sor alkalmazáshoz ipari robottechnológiát használunk ahhoz, hogy segítsük az emberi élet tevékenységeit és az emberekkel való harmonikus életet. Erre jó példa, hogy 2004 óta olyan társrobotokat fejlesztünk ki, amelyek a mozgásképtelen embereket és az időseket segítik. Most, hogy mobilitási vállalattá alakulunk át, fokozzuk a mozgásszabadság elérésére tett erőfeszítéseinket. A „Mobilitást Mindenkinek!” mozgalom nemcsak a fizikai helyváltoztatásról szól, hanem a virtuális mozgásképességet is magában foglalja. Ez további élményeket jelent: lehetővé teszi az egymással való találkozást és interakciót, sőt, akár az érzelmi reakciókhoz is hozzásegít. Szeretnénk az olimpia alatt segítő robotok használatával megragadni a nézők fantáziáját, ezzel is hozzájárulva a játékok sikeréhez” - avat be Nobuhiko Koga, a Toyota Határokon Átnyúló Kutatási Központjának igazgatója elmondta.