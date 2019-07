Sportalkalmazás készült a budapestieknek

A fővárosi sport népszerűsítését, fejlesztését támogató, 37 budapesti sportszövetséget összefogó Budapesti Sportszövetségek Uniója útjára indította a Budapest Sport Alkalmazást, amelynek legfőbb célja, hogy a fővárosiak első kézből, saját preferenciáik alapján minden információt megkapjanak a budapesti sportolási lehetőségekről, eseményekről, helyszínekről és hírekről.

Az iPhone, illetve Android okostelefonokra letölthető ingyenes alkalmazás külön előnye, hogy azon belül saját adatlap hozható létre, amelynek köszönhetően személyre szabott, interaktívabb tartalom érhető el. A felhasználók közel száz sportág közül választhatják ki a számukra legérdekesebb, legfontosabb mozgásfajtákat. Beállíthatóak a preferált kerületek is, ahol sportolni szeretnénk, illetve az egyéni szempontok szerint testre szabhatóak egyéb kategóriák is, így külön megjelölhető, hogy akadálymentesített, wifivel rendelkező, kutyabarát helyen akarunk-e sportolni, vagy akár épp az, hogy baba-mama barát legyen az edzőterem, ahová szívesen járnánk. A fenti szűrőkkel meghatározott érdeklődési körnek megfelelő eseményekről, hírekről is beállítható értesítés.

A Budapest Sport Alkalmazásban a Budapest 2019 Európa Sportfővárosa eseményei külön kiemelést kaptak, így a programsorozat soron következő rendezvényeiről meghirdetésük után azonnal értesülhetnek a felhasználók. Jelenleg az augusztus második hétvégéjére tervezett Jógázz a Citadellán, az októberi Nordic Walking napról lehet már most minden tudnivalót begyűjteni, az esemény időpontját a saját naptárakba felvinni, illetve hamarosan bővül a lista az edzéstanácsadásokkal kísért szabadtéri edzésekkel, amelyeket ősztől szerveznek meg újabb hét alkalommal a fővárosban.

Az applikáció fejlesztői pedig továbbra is várnak minden visszajelzést, véleményt, javaslatot az alkalmazás tartalma, működése kapcsán, hogy a kapott értékelések, reakciók alapján tovább javíthassák a felhasználói élményt.