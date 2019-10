Sugárkezelésre váró gyerekeknek terveznek játékot az idei JunctionX Budapesten

A Magyar Telekom székháza fog otthont adni idén a JunctionX heckathonnak október 25-27 között. A kihívások az életben előforduló problémákat mutatják be.

A tavalyi versenyen is közreműködő Varian Medical Systems sugárterápiás eszközeivel azon dolgozik, hogy minél több embernek segítsen legyőzni a rákos megbetegedést. A daganatok detektálása és kontúrozása időigényes manuális feladat. A múltkori alkalommal az volt a kihívás, hogy a résztvevők egy olyan szoftvert készítsenek, amely képes magától felismerni a képen látható daganatokat.

Meglepően tapasztalták, hogy mekkora érdeklődéssel és alázattal kezdenek neki a versenyzők a feladatnak. A péntek esti bemutató tréning után már éjfélkor érkeztek az első releváns kérdések annak ellenére, hogy a versenyzőknek nem volt klinikai háttértudásuk. A jelenlévők átérezték, hogy mekkora a súlya ennek a folyamatnak és azt is, milyen bonyolult dolog a daganat detektálása. A végén összesen 10 csapat választotta ezt a feladatot és oldotta meg a cseppet sem könnyű próbatételt.

Most azonban egy másik jelentős problémára szeretnék felhívni a figyelmet, amely nem jelent kevésbé izgalmas kihívást a fiataloknak. A daganat nem válogat. Gyermekeknek is szembe kell néznie ezzel a megbetegedéssel és a sugárkezelések akár 20-30 alkalmat is igénybe vehetnek. A gyermekek arcára szeretnének mosolyt csalni, ezért egy olyan megoldás fejlesztését tűzték ki feladatnak, amely játékos és ismeretterjesztő formában már a váróteremben segít felkészíteni a gyerekeket a daganat leküzdésére. Így az idei évre azt találták ki, hogy a versenyzőknek egy számítógépes játékot kell kitalálniuk, amivel a gyermekek játszva tölthetik el az időt a kórteremben a kezelés előtt.

„Amikor azt mondjuk, hogy valós piaci kihívásokkal és problémákkal fognak szembesülni a JunctionX Budapestre jelentkezők, akkor azt komolyan is gondoljuk. A célunk az, hogy hidat képezzünk a fiatal munkavállalók és a cégek között. Olyanok vagyunk, mint egy társkereső, csak mi éppen a munkáltató céget és az új kollegát hozzuk közelebb egymáshoz egy 48 órás elgondolkodtató és a legjobb értelemben véve kihívásokkal teli randi keretében” – magyarázza nevetve Gedai Bence, a TechEmbassy társalapítója.

A többi partner, mint például a Google, a Telekom, a Microsoft, az OTP Bank vagy a Nokia is hasonlóan érdekes és erős feladatokkal készül az ifjú tehetségek számára. A 2018-as győztes csapat tagjai is részt vesznek a versenyen. Sok ismerősük is kedvet kapott a versenyhez, így azt a döntést hozták, hogy a csapatokban szétszóródva szállnak ringbe az egy millió forintos fődíjért.