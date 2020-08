TikTok-klón funkció jön a Facebookra?

Sejthető volt, hogy a nagy kék közösségi oldalt sem hagynák ki ebből, hiszen korábban már történt hasonló: a Facebook anno a Snapchatről is lemásolta a 24 óra után eltűnő sztorikat, amik először az Instagramba kerültek be, majd a Facebookra is megérkeztek. Most úgy tűnik, ugyanez fog történni a 15 másodperces videókkal - írja a 24.hu.

Matt Navarra szoftvermérnök a Twitteren tett közzé felfedezését, miszerint a Facebook mobilappjának forráskódjában arra utaló jeleket talált, hogy a Facebook felületén a beszédes Short Videos, azaz rövid videók néven kerül be az Instagram Reels megfelelője.