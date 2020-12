Az egyszerű kommunikációt biztosító alkalmazás az elmúlt évtizedben az interaktív üzenetküldés egyik legkiemelkedőbb szereplőjévé vált.

A Viber 2010-ben indult azzal az egyszerű céllal, hogy létrehozzon egy alternatív kommunikációs felületet, amelynek segítségével nemzetközi szinten egyszerűen indíthatnak hívásokat a felhasználók. Az elmúlt években – felrázva az iparágat – sokat fejlődött a platform, és mára már olyan saját fejlesztésű funkciók is elérhetők, mint a csoportos beszélgetések, audió- és videóhívások, Community-k és csevegőrobotok.

A Viber 2014-ben a Rakuten Inc. brand része lett, amely az e-kereskedelem és a pénzügyi szolgáltatások terén a világ egyik vezető vállalata. A "Community-k" elindítása 2018-ban szintén hatalmas mérföldkőnek számított az üzenetküldő alkalmazás történelmében, hiszen azóta korlátlan fővel egészíthetik ki csoportjaikat a felhasználók, majd egy évvel később elindult a csoportos hanghívásfunkció is.

A 2020-as évben a Viber olyan új funkciók beépítésével igyekezett segíteni a járványidőszak alatt, mint a csoportos videóhívás és a résztvevők kapacitásának megduplázása. Novemberben a cég bejelentette jövőbeli terveit, amelyben szerepel a digitális pénzügyi megoldások fejlesztése, valamint bemutatták a legújabb csevegőroboton keresztüli fizetési lehetőséget is.

"A Viber útja az elmúlt tíz évben nem valósulhatott volna meg a több százmillió felhasználó bizalma nélkül, hiszen velük együtt, az ő segítségükkel jutottunk el ide. Külön köszönet a csapattagjainknak, akiket sajnos felhasználóink nem ismernek, de kétségkívül nem is dolgozhatnék jobb emberekkel" – mondta el Djamel Agaoua, a Rakuten Viber vezérigazgatója.

– fejtette ki Anna Znamenskaya, a Rakuten Viber CGO-ja.

"Most, hogy a világ exponenciális sebességgel változik, ugyanígy változnak azok az eszközök is, amelyeken keresztül kommunikálunk. A Viber célja, hogy mindig a felhasználók igényei előtt járjon egy lépéssel, ahogyan eddig is tette" – tette hozzá.

Borítókép: illusztráció