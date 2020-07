Vodafone: Jól vizsgázott az okosparkolás

Az ingyenesen letölthető Parker mobilalkalmazásban 2500 közterületi parkolóhely valós idejű foglaltsági adatai láthatóak, így a járvány alatt is könnyebb volt parkolóhelyet találni.

A Vodafone Magyarország az IoT megoldások tömeges alkalmazásával szeretné közelebb hozni a jövő okosvárosait. A szolgáltató egyik ilyen innovációja, a Smart Lynx-szel közösen kialakított keskenysávú rádiótechnikát alkalmazó (NB-IoT) okosparkolási megoldás, amely Magyarországon elsőként Budapest V. kerületében kapott helyet még 2018-ban, ahol az NB-IoT szenzorok telepítésével egyedülálló közlekedési infrastruktúra kezdett el kiépülni.

A korábban telepített parkolószenzorok nagy segítséget jelentettek az elmúlt hónapokban – az ingyenes közterületi parkolás időszakában is. A koronavírus magyarországi megjelenésével és a korlátozások bevezetésével a belvárosi forgalom szignifikáns csökkenésnek indult, majd az V. kerületi forgalmi adatok szerint beállt egy tartósan alacsony szintre, ami az eredeti átlagos forgalom 36%-át tette ki. Az április 6-ától bevezetésre került ingyenes közterületi parkolást eredményező intézkedés következtében mutatkozott ugyan emelkedés a belvárosi forgalomban, de a kijárási korlátozás ideje alatt az így kialakult forgalmi szint még mindig csak 48%-a volt az eredeti, februári átlagos értékeknek. Az utolsó időszakban azonban a belvárosi forgalom már csak alig 20%-kal maradt el a koronavírus magyarországi megjelenése előtt tapasztalható forgalmi adatoktól.

Bár a korlátozások alatt jelentősen csökkent az autós forgalom, a díjmentes parkolás bevezetésével a parkolóhelyek kihasználtsága változatlanul magas maradt. Április folyamán 3 százalékkal emelkedett a parkolóhelyek kihasználtsága, amely ugyan nem kifejezetten magas szám, de pont ez a növekedés az oka, hogy szinte lehetetlen volt parkolóhelyet találni, ugyanis bizonyos napszakokban soha nem látott, akár a 99%-ot is meghaladó volt a parkolóhelyek kihasználtsága a Belváros déli részén. Ilyen helyzetben igazán reménytelennek tűnhetett, hogy akár a lakosok, akár azok, akik munkájuk vagy halaszthatatlan ügyintézés miatt térnek be a Belvárosba szabad parkolóhelyet találjanak. Nekik kínált megoldást a Vodafone és a Smart Lynx okosparkolási rendszere, melyeknek köszönhetően az ingyenesen letölthető Parker mobilalkalmazásban 2500 közterületi parkolóhely valós idejű foglaltsági adatai váltak elérhetővé. Az adatok azt mutatják, hogy a rendszer használói átlagosan 60%-kal kevesebb időt töltenek parkolóhely-kereséssel és jellemzően 62%-kal közelebb tudnak parkolni eredeti úticéljukhoz.

„Azt gondolom, hogy az elmúlt több mint fél évben nagyszerűen vizsgázott a tavaly év végén átadott rendszer, nagyon bízunk abban, hogy a jövőben tömegesen is el tudnak terjedni ezek az okos megoldások az országban. Az V. kerületben működő okos parkolási rendszer csökkenti a városrészt terhelő forgalmat és a környezetszennyezést, valamint időt és pénzt takarít meg a felhasználóknak. Emellett az önkormányzat és a parkolásüzemeltetés munkáját is segíti, hiszen az applikációban rendelkezésre álló adatok az üzemeltető jövőbeli döntéseinek előkészítését is segíthetik” – mondta el Király István, a Vodafone Magyarország Vállalati szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese.

„Valljuk, hogy a közterület kincs és közös felelősségünk hatékonyan gazdálkodni vele. Okos parkolási megoldásunk az utcai parkolóhelyek foglaltságáról biztosít azonnali információt az autósoknak és a kerület vezetőinek, segítve ezzel a parkolóhelyekkel való optimális gazdálkodást. A közterületekkel együtt környezetünk védelme is kulcsfontosságú számunkra és ügyfeleink számára is. Büszkék vagyunk arra, hogy a díjmentes Parker alkalmazásunkat használó autósok révén már ma is hetente több, mint fél tonna szén-dioxid megtakarítást érünk el” – mondta el Tábori Tamás a Smart Lynx Kft. ügyvezetője.

A Belváros déli részén telepített okosparkolási megoldás alapját a parkolóhelyeken elhelyezett, aszfaltba épített szenzorok adják. A parkolóhely foglaltságát figyelő szenzorok ellenőrzik, hogy a parkolóhely foglalt vagy szabad, ha változik az állapot, a szenzorba épített jeladó a Vodafone NB-IoT hálózatát használva jelez a központi szervereknek. A sofőrök a Parker mobil alkalmazáson keresztül láthatják a szabad parkolóhelyeket a térképen megjelenítve, ahova az általuk preferált navigációs szoftver irányítja őket. Emellett a parkolódíj fizetését is elindíthatják az alkalmazásban.