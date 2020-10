Ők lettek a 15 millió forint összdíjazású Vodafone Digitális Díj nyertesei

Idén is kihirdették a 15 millió forint összdíjazású Vodafone Digitális Díj nyerteseit. A közel 150 beérkezett pályamunka közül összesen 10-et díjaztak: 8-at a három kategória – Digitális Társadalom, Digitális Esélyegyenlőség, Bolygónk és Fenntarthatóság – valamelyikében, emellett pedig egy Vodafone Dolgozói Különdíjat és egy 5G Különdíjat is kiosztottak. A díjazottak között több projekt is az egészségügy és az oktatás digitalizációját segíti elő, de a környezetvédelmet és fenntarthatóságot támogató projektek is vannak a nyertesek között.

A Vodafone Digitális Díjjal a Vodafone Magyarország Alapítvány célja, hogy olyan kész innovációkat találjon és jutalmazzon, amelyek egy-egy fontos társadalmi kihívásra kínálnak megoldást. A rendkívül magas számú, összesen közel 150 pályamunka 42 százaléka magánszemélyektől, 22 százaléka vállalkozásoktól és startupoktól, 36 százaléka pedig nonprofit szervezetektől érkezett.

„Infokommunikációs vállalatként nap mint nap szembesülünk társadalmunk kihívásaival, ezeknek az ügyeknek a felkarolásából pedig minden szektornak ki kell vennie a részét a közös fejlődés érdekében. A Vodafone Alapítványok világszerte számos olyan programot indítottak, melyek változást hoznak a mindennapokba, az esélyegyenlőséget, a fenntarthatóságot, valamint egy digitális társadalom létrejöttét és ezáltal egy jobb jövő megteremtését szolgálják. E programok közé tartozik a Vodafone Digitális Díj is, amelyet azzal a céllal hoztunk létre 2018 végén, hogy ösztönözzük és elismerjük azokat az innovátorokat, akik digitális projektjükkel valamely társadalmi kihívásra kínálnak megoldást” – mondta el Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója.

„Magyarország, és mi magyarok mindig is az innovációról és a találmányokról voltunk híresek. Most, a digitalizáció korában sincs ez másként. 2020 legnagyobb kihívása minden bizonnyal a világjárvány – illetve annak mindennapokra gyakorolt egészségügyi és gazdasági hatása. Épp ezért nagy örömünkre szolgált, hogy idén számos, az egészségügy digitalizációját segítő pályamunka érkezett, így többek között kiváló applikációkat, gyógyászati okoseszközöket, telemedicina rendszereket ismerhettünk meg, díjazhattunk. Ezen kívül jónéhány digitális oktatást támogató megoldás, például digitális tananyag, robotika, VR és AR technológiával támogatott edukációs pályázat került a zsűri elé” – mondta el Dr. Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország Zrt. Igazgatóságának Alelnöke, a Vodafone Magyarország Alapítvány kurátora.,

„A modern kori társadalom egyik alapvető technológiai platformja a digitalizáció, valamilyen módon minden köthető hozzá, mondhatjuk azt, hogy életünk szerves része, amelynek jótékony előnyeit saját fejlődésünk szolgálatába kell, hogy állítsuk. A Vodafone Digitális Díj egy olyan rangos elismerés, amellyel azokat a pályaműveket, pályázókat értékeljük, amelyek a digitalizációra lehetőségként tekintenek, amelyek kiaknázzák a társadalom és a technológia közötti szinergiákat, és ezzel hidat is teremtenek a digitális társadalom, az egyenlőség, a fenntartható fejlődés között” – mondta el Dr. Solymár Károly Balázs az Innovációs és Technológiai Minisztérium Digitalizációért Felelős Helyettes Államtitkára.

Digitális Társadalom kategória

A Digitális Társadalom kategóriában olyan innovatív digitális megoldásokat várt a Vodafone Alapítvány, melyek a teljes társadalom javát szolgálják, illetve a digitális eszközök használata révén megkönnyítik a mindennapjainkat.

1. helyezett: DokiLab Kft. – DokiApp alkalmazás

A DokiApp egy telemedicina szolgáltatást kínáló applikáció, amely a pácienseket és az appban elérhető orvosokat párosítja, és videókonzultációra kínál lehetőséget egy zárt, biztonságos rendszerben.

2. helyezett: Móra-BOOKR Kids Kft. - A BOOKR Suli alkalmazás digitális interaktív könyvtárának bővítése a 7-8. osztályos korosztály számára

A BOOKR Suli egy interaktív, animált hangoskönyveket tartalmazó alkalmazás és egy tanári adminfelület segítségével járul hozzá ahhoz, hogy a diákok megszeressék az olvasást. A projekt keretében interaktív digitális tanagyagok fejlesztése fog megvalósulni a 7-8.-os korosztály számára.

3. helyezett: Szegedi Melinda – Az e-Fásli orvosi eszköz irányú fejlesztése

A mindössze 19 éves Szegedi Melinda e-Fáslija egy olyan borogatás, amelyet digitálisan lehet hőszabályozni. A megoldás így a digitalizációnak köszönhetően kiküszöböli a hagyományos hőterápia nehézségeit.

Digitális Esélyegyenlőség kategória

A Digitális Esélyegyenlőség kategóriában olyan digitális megoldásokkal lehetett nevezni, melyek egy-egy hátrányos helyzetű csoportot, például fogyatékkal élő társainkat vagy a szegénységben élőket támogatják.

1. helyezett: Informatika a Látássérültekért Alapítvány - Papírról hangoskönyv egy lépésben, DEX 3.0

A kategória nyertes pályázata egy olyan szoftver, ami papír alapú dokumentumokból hoz létre meghallgatható hangoskönyvet, akár az ismert mp3, akár pedig a látássérült emberek által használt speciális Daisy formátumban.

2. helyezett: ExaMe Learning Kft. – ExaMe E-learning Platform

Az ExaMe segítségével a diákok egyetlen applikációból tudnak felkészülni az érettségi vizsgáikra, azokból a tananyagokból, melyeket a kiadók és tanárok a hozzá fejlesztett platformon keresztül a töltenek fel az appba. Az elnyert díj segítségével a pályázók 500 hátrányos helyzetben lévő érettségiző diáknak kívánnak ingyenes tananyagot biztosítani.

3. helyezett: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - Biztonságban otthon - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A Biztonságban otthon program célja az idős emberek önálló életvitelének segítése, biztonságérzetük megerősítése és szükség esetén a kritikus élethelyzetekben segítségnyújtás a számukra – mindezt a telekommunikáció adta lehetőségekke

Bolygónk és Fenntarthatóság kategória

A Bolygónk és Fenntarthatóság kategóriában olyan innovatív, digitális megoldásokat vártak a szervezők, amelyek a környezettudatosság széles körű elterjesztéséhez és a környezet megóvásához járulnak hozzá. Ebben a kategóriában megosztott első helyezést ítélt a Vodafone Magyarország Alapítvány.

1. helyezett: ff.next - Ecomate - Zöld banki megoldással az ökológiai lábnyom csökkentéséért

Az EcoMate egy olyan innovatív, mobile-first megoldás, amely ötvözi a pénzügyi és a környezeti tudatosságra nevelést. Az applikációban nyomon követhetők a személyes pénzügyek, ehhez pedig egy személyes karbonkibocsátást monitorozó rendszer is társul.

1. helyezett: WWF Magyarország Alapítvány – WWF Lábnyom applikáció

A WWF Lábnyom applikáció egy olyan hiánypótló eszköz, amely elsőként számolja ki egyéni ökológiai lábnyomunkat valós itthoni adatokra támaszkodva, emellett pedig mindennapi hasznos tippeket és rendszeres kihívásokat is ad annak csökkentésére.

A gálán két különdíjat is kiosztottak. A Dolgozói Különdíjat elnyerő pályázatot a Vodafone munkatársai választották ki belső szavazáson. A különdíjast a Vodafone mentorcsapata fogja felkarolni és fél éven keresztül ők fogják segíteni a projekt megvalósítását, fejlesztését. A Vodafone dolgozói egy olyan projektet választottak, amely különösen illeszkedik a vállalat célkitűzéseihez, ugyanakkor a Vodafone szakmai segítségével még nagyobb sikereket érhet el a jövőben. A Dolgozói Különdíj nyertese Pancsa Emese Zsuzsanna Compocity elnevezésű okoskomposztáló eszköze lett, amely leegyszerűsíti és széles körben is elérhetővé teszi a komposztálás folyamatát, és ezzel egy nagyban hozzájárul a környezettudatos életmódhoz.

Az újgenerációs mobilhálózat, az 5G éllovasaként a Vodafone Magyarország számára kiemelten fontos, hogy az 5G hálózat előnyeire épülő megoldásokat is felkarolja, erre hozták létre a Vodafone Digitális Díj keretén belül az 5G Különdíjat. Az idei évben az 5G Különdíjat az OrthoPred Kft. PORC-O-GO elnevezésű, mesterséges intelligencia és 5G által támogatott vizsgálati rendszere kapta, melynek célja a valós idejű adatfeldolgozás és visszajelzés segítségével a helytelen mozgásminták és kóros mozgásszervi elváltozások videofelvételek alapján történő korai azonosítása.

Az 5G hálózat pedig nemcsak a különdíjak között kapott szerepet, ugyanis a díjátadó gála keretében valósult meg Magyarország első igazi 5G koncertje: az Irie Maffia énekesnője, Sena és a zenekar gitárosa, Szekér Ádám két különböző helyszínről, de mégis együtt zenéltek a közönségnek – 5G kapcsolaton keresztül.