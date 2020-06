Új applikációval fedezhető fel a Fiumei úti sírkert, a FiumeiGuide nevet viselő, androidos okoseszközökre készült alkalmazás a Nemzeti Emlékhely 100 legfőbb nevezetességét mutatja be - írja az MTI.

Az elmúlt négy év eredményei kézzel foghatóvá váltak, ezek közé tartozik az új applikáció is, amely révén már egyénileg is megismerhető a Fiumei úti sírkert - közölte Radnainé Fogarasi Katalin, a NÖRI főigazgatója. Hozzátette, az alkalmazás segítségével a temető 60 hektáros ligetével, szoborparkjával nemzetközi szinten is kiemelkedő kulturális látványossággá válhat. Ezzel hasonlóvá válhat az olyan helyszínekhez, mint a párizsi Pére-Lachaise temető, a washingtoni Arlington National Cemetery vagy a londoni a Westminster Abbey és a Highgate Cemetery. Az alkalmazás célja az, hogy a temető kihagyhatatlan célpontja lehet a külföldről hazánkba látogató turistáknak.

MTI/Kovács Tamás

A FiumeiGuide a látogatók számára 21. századi felhasználóbarát formában nyújt ismereteket a sírkert legfontosabb látnivalóiról, így könnyen megismerhetőek többek között a nagy mauzóleumok, a nemzet nagy politikusainak, Batthyány Lajosnak, Deák Ferencnek, Kossuth Lajosnak a sírépítményei, továbbá a legjelentősebb emlékművek és látványosságok, így a nemrég felavatott Első világháborús emlékmű, a külön pavilonba kiállított Apponyi-hintó vagy a részlegesen megújult kettős árkádsor. A legnevezetesebb parcellák mellett több jelentős személy síremléke is megtalálható az alkalmazásban, így Ady Endre, Munkácsy Mihály vagy József Attila nyughelye, de az applikáció segítségével könnyen megismerhető az első magyar orvosnő, Hugonnai Vilma, a Titanic katasztrófájának túlélőit mentő hajóorvos, Lengyel Árpád vagy a divattervező Rotschild Klára síremlékháza is - hangzott el a sajtótájékoztatón.

A GPS-koordináta alapú alkalmazás használója adott helyzetéhez viszonyítva listázza a látnivalókat, előre véve a legközelibbeket, de lehetőség van abc-rendben vagy közvetlenül is rákeresni a kívánt célpontra. A helyszín kiválasztása után megjelenik a látnivalókhoz tartozó rövid leírás, amely tömören összegzi a nevezetességekre vagy az ott nyugvó személyre vonatkozó tudnivalókat.

Az applikáció fejlesztésére a Miniszterelnökség nyújtott 6 millió forint forrást a nemzeti emlékhelyek fenntartható használatát segítő pályázatból, amelyet 2019-ben írt ki a minisztérium. A Nemzeti Örökség Intézete 2016 óta működteti a Fiumei úti sírkertet, és azóta is számos, térítésmentesen igénybe vehető lehetőséget alakított ki a nemzeti emlékhely megismerésére.