Újra versenyeznek a székely startupok

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2015 óta szervezi meg a Be Smart startup versenyeket, amelyek célja a legígéretesebb fővárosi startupok kiválasztása, amelyek Budapest városdiplomáciai kapcsolatrendszerén és a magyar külképviseletek támogatásával Európa jelentős innovációs rendezvényein mutatkozhatnak be.

A budapesti versenyek mellett a BVK feladatának érzi a határon átnyúló együttműködések erősítését, a regionális startup-ökoszisztéma fejlesztését is. Ennek jegyében már több alkalommal szervezett nemzetközi Be Smart versenyeket is: az Interreg-program keretében a V4-államok startupjai, illetve egy alkalommal magyar és szlovák cégek részvételével, 2018-ban első alkalommal pedig székelyföldi vállalkozók számára is - írják.

Idén már második alkalommal szerveznek Be Smart versenyt az erdélyi startupok számára. A november 22-én, Marosvásárhelyen megrendezett döntőn a helyi szakemberek mellett a BVK kuratóriumi elnöke, Szalai Piroska is részt vesz a zsűri munkájában. A legjobbak november 28-án a Startupok Éjszakáján, a Bálna Budapestben mutatkozhatnak be a mintegy ezer fős közönségnek, melyben 70 nyertes startup, 30 hazai és nemzetközi vállalkozásfejlesztési szervezet, hazai és külföldi politikusok és döntéshozók, valamint az innovatív vállalkozások iránt érdeklődő polgárok képviseltetik magukat.