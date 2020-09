A Discovery átalakítja régiós működését

A Discovery több piacának működését is összehangolja az Európát, Közel-Keletet és Afrikát is magában foglaló régióban. Az új szervezet segít a digitális átalakulás felgyorsításában, a hatékonyság növelésében és az új beruházások ösztönzésében a közvetlen fogyasztói üzletágakban.

„Szisztematikusan azon dolgozunk, hogy ésszerűsítsük működésünket, megtaláljuk a szinergiákat és növeljük a hatékonyságot az EMEA-térségben. Az évek során hosszú utat tettünk meg, és ezzel a szerkezetátalakítással is tovább haladunk a karcsúbb működési modell felé. A know-how és a cégméretből származó előnyök kihasználásával képesek leszünk a döntéshozatalt ésszerűsíteni, és gyorsabban, a jövőbeli üzleti lehetőségekre összpontosítva dolgozni” – mondta Kasia Kieli, a Discovery EMEA elnök-vezérigazgatója.

Az új EMEA-szervezetben Jamie Cooke vezeti a közép- és kelet-európai, közel-keleti és afrikai térséget. Cooke korábban az EMEA térségben töltött be vezető pozíciót (SVP Chief of Staff). Ezzel egy időben James Gibbons feladatai kibővülnek, és az Egyesült Királyság piacai mellett az északi piacokat is vezetőként irányítja (GM for UK & Nordics). A 2019 óta Svédországot irányító Nicklas Norrby – közvetlenül James Gibbonsnak beosztva – ezentúl a teljes északi régióért felel. Emellett egyéb térségek működését is egyesítik: a Benelux régiót és Németországot ezentúl Susanne Aigner (GM Germany & Benelux), Spanyolországot és Franciaország pedig Antonio Ruiz (GM Iberia & France) vezeti. Leah Hoopert a közvetlen fogyasztói szolgáltatások növekedéséért és stratégiájáért felelős nemzetközi alelnökké (SVP D2C Growth & Strategy International), Espen Skolandot pedig az EMEA régió kommunikációért felelős alelnökévé nevezték ki.

A szintén a Discovery tulajdonában lévő lengyel televíziós hálózat, a TVN vezérigazgatója, Piotr Korycki távozik a Discoverytől. Az ő feladatait Kasia Kieli, a Discovery EMEA elnök-vezérigazgatója veszi át.

„Ezúton is szeretném megköszönni Piotr Korycki, illetve a korábbi régiós vezetők, Alco De Jong, Laurent Prud’homme és Amanda Turnbull eddigi kemény munkáját. Minden jót kívánok nekik a jövőbeni feladataikhoz” – tette hozzá Kasia Kieli.

A CEEMCA régió (Közép- és Kelet-Európa, mediterrán térség, Közép-Ázsia), Oroszország, a Közel-Kelet és Afrika, illetve a Pay TV csapat feladatait összevonják. Jamie Cooke továbbra is helyettesíti a szülési szabadságon lévő Victoria Daviest (SVP, GM Discovery CEEMCA).