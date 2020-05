A Magyar Telekom a legvonzóbb munkahely a telekommunikációs szektorban

A munkáltatói márkáról végzett globális felmérés keretében a legnagyobb munkaadók és a különböző szektorok megítélése mellett a munkaerőpiac legfontosabb mozgatórugóit elemzik. A felmérés világszerte 33 országban zajlott, Magyarországon 6502 munkavállalót kérdeztek meg. Az elmúlt évek tendenciái az eredményekkel összehangban azt mutatják, hogy a hazai munkavállalók számára az IT és a telekommunikációs szektor a legvonzóbb, valamint továbbra is a fizetés, a munkahelyi légkör és az állás tartós biztonsága a legfontosabb munkahelyválasztási szempontok, de tovább növekedett a rugalmas munkakörülmények és a munkakör érdekességének jelentősége is.

Bár a kutatás januárban zárult, eredményei összhangban állnak a világ minden táján tapasztalható újfajta munkavégzéssel, a munkaerő időben és térben rugalmas foglalkoztatásával. A Magyar Telekom számára nem idegen ez a működés, közel egy évtizede bevett gyakorlat a távmunka és a rugalmas munkavégzés, melyhez a vállalat ideális feltételeket, számos lehetőséget és digitális eszközt biztosít munkavállalói számára. A tudatos munkáltatói márkaépítés talán soha nem volt még ennyire fontos, hiszen a meglévő kollégák motivációjának, teljesítményük növelésének, illetve a tehetségek bevonzásának és megtartásának egyik legfontosabb eszköze. „Hiszünk abban, hogy a folyamatos tanulás, újabb skillek, kompetenciák elsajátítása mellett a digitalizáció kínálta lehetőségek megragadásával mindenki fejlődhet, előrébb juthat. Ebben a szellemiségben dolgozunk munkáltatói márkaépítésünkön, így külön öröm és büszkeség számunkra ez a visszajelzés, hiszen az értékelés a hazai munkaerőpiac különböző szegmenseiből érkező munkavállalók véleményét tükrözi, mely megerősít minket abban, hogy hosszú távon is stabil, digitális és minden korosztály számára vonzó munkahelyet építünk” – nyilatkozta az elismerés kapcsán Friedl Zsuzsanna, a Magyar Telekom Chief People Officere.

A Telekom szeptemberben indítja el új, végzősöknek szóló karrierprogramját, a Telekom Kickstart-ot, melynek célja, hogy a tehetséges, kiemelkedő képességű hallgatók számára egy év alatt adjon át olyan szakmai tudást, és agilis szemléletmódot, melynek segítségével a cég leendő utánpótlását jelenthetik. A programban 20 pozíció nyitott, melyek a teljes vállalatot lefedik, így IT, mérnöki, üzleti területekre várják a hallgatók jelentkezését május végéig. A programban részt vevő tehetségek saját tanulási terv és mentor segítségével fejlődhetnek 12 hónapon keresztül, melyet követően a vállalat munkatársaivá válhatnak. Jelentkezni és a részletekről bővebben olvasni itt lehet: https://www.telekom.hu/rolunk/karrier/kickstart