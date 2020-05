Házon belülről érkezett az SAP fejlesztőközpontjának új operatív vezetője

A közgazdász végzettségű, valamint vezetés-szervezési diplomával és üzleti tolmács képzettséggel is rendelkező Nyers Balázs 13 évvel ezelőtt Support Engineerként kezdte meg pályáját az SAP-nál. Ezt követően több terméktámogatási csoportot vezetett, kinevezése előtt pedig az SAP Labs Hungary egyik legnagyobb létszámú részlegét, a vállalat zászlóshajóját jelentő S/4HANA felhőszolgáltatásokon dolgozó csapatát irányította.

Új pozíciójában COO-ként (Chief Operating Officer) a fejlesztőközpont operatív és stratégiai ügyeit menedzseli, és Markus Hilkennek, a hazai fejlesztőközpont vezetőjének számol be az eredményekről. A szakember a jelenlegi kollégák munkáját erősítő belső aktivitások és ösztönzőprogramok kidolgozásán, és egy átfogó toborzási és employer branding stratégia megújításán is dolgozik majd a potenciális új munkatársak megszólítása érdekében. Emellett az egyetemekkel és szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás, szakmai rendezvények és más kezdeményezések összefogása, valamint az erős nemzetközi szerepvállalásból adódó globális projektek irányítása is a feladatai közé tartozik.

A 71%-ban Y generációs tehetségeket foglalkoztató és kollégái között 34 különböző nemzetiséget felvonultató multikulturális budapesti fejlesztőközpont globális léptékben is kiemelt lokáció az SAP hálózatában. A terméktámogatással és üzemeltetéssel foglalkozó kollégák európai, közel-keleti és afrikai, a fejlesztők pedig globális ügyfeleknek dolgoznak. A magyarországi központ a teljes termék- és szolgáltatás életciklust lefedi tevékenységével. Mintegy 230 fő a termékportfólióhoz tartozó megoldások fejlesztésével, 350 kolléga terméktámogatással, 80 munkatárs szoftver-karbantartással, 290 fő pedig felhőszolgáltatások üzemeltetésével foglalkozik. 2020-ban indult ötödik új pillérként a Cloud Services terület, melyet az üzleti célú utazások tervezésére, lebonyolítására és adminisztrálására szolgáló SAP Concur támogatói csapata, a Concur Global Services Team képvisel. Ennek a területnek és a szakmai teamnek a vezetését veszi át Nyers Balázs elődje, Magyar-Zimmerman Nicholas korábbi COO, aki a globális csapatokkal együttműködve a Concur megoldás magyarországi piaci pozicionálásán dolgozik majd.

Nyers Balázs kiemelte: szeretné még jobban megmutatni a külvilágnak, hogy az SAP milyen egyedülálló fejlődési lehetőségeket, szuper munkakörnyezetet és jó légkört kínál a munkatársaknak Magyarországon. „Fontosnak tartom, hogy a csapat tevékenységének a nemzetközi SAP Labs hálózaton belüli hozzáadott értékét tovább növeljük, az együttműködési lehetőségeket kihasználjuk. Emellett arra is összpontosítunk majd, hogy a szervezeten belüli információcsere és tudásmegosztás új szintekre lépjen” – mondta az új vezető.

A tudásmegosztás jegyében például továbbra is helyet kapnak az SAP Hungary fejlesztőközpontjában hagyományosan megrendezett belső innovációs „játszótér” foglalkozások, az úgynevezett d-shopok (developer workshop), ahol a munkatársak olyan innovatív, új technológiákat próbálhatnak ki, mint a 3D nyomtatás, vagy IOT-t, virtuális valóságot, mesterséges intelligenciát, gépi tanulást alkalmazó eszközök, amelyeket később beépíthetnek majd mindennapi munkájukba.

A vállalatnál idén még nagyobb hangsúlyt kívánnak helyezni az Intrapreneurship fantázianevű globális programra, mely az SAP számára fontos új technológiák kifejlesztését és gyakorlatban való hasznosítását teszteli, szervezeten belüli kezdeményezésekre alapozva. A munkatársak ötleteit egyfajta vállalkozói inkubációval támogató Intrapreneurship program ötödik éve szállít üzletileg is hasznosuló eredményeket: többek között ebből nőtte ki magát a népszerű projektvezetési alkalmazás, az SAP Ruum, de említhető a 2019-ben debütáló Spotlight is, mely a szervezeti működési hatékonyság számára legfontosabb tev&eacu te;kenységek beazonosítására szolgál.