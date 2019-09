Kreatívvezetőt igazolt a ti:me Agency

Az új vezető Kaufmann Bernadett stratégiai igazgató és Mátyás Kitti client service director mellé érkezett a Kollmann Áron irányítása alatt már négy főssé bővült boardba.

A szakember tizennyolc éve dolgozik a reklámszakmában: accountként kezdte, majd szövegíróként tevékenykedett, tíz évet töltött a WPP-hez tartozó Ogilvy/Grey/Geometry csoportban senior szövegíróként majd group headként. Széles szektoriális tapasztalattal rendelkezik, olyan márkákon dolgozott többek között, mint T-Mobile, Vodafone, MOL, Ferrero, Beck’s, Szerencsejáték Zrt., Suzuki, Ford, Ringier kiadó, IBM, Erste Bank, CIB Bank vagy éppen Pepsi.

Feladatai közé tartozik a kreatív csapat szakmai vezetése, a kreatív alkotói folyamatok optimalizálása és felügyelete, valamint az ügynökség ügyfélportfóliójának szélesítése.

„Komoly döntés volt számomra a váltás, de úgy éreztem, hogy új kihívásra van szükségem. Szimpatikus számomra ez a közvetlenebb, kisebb ügynökségi forma, ahol – ahogy a ti:me név is jelzi – van idő arra, hogy elmélyüljön az ember a feladataiban. A tizennyolc, reklámszakmában eltöltött év után azt tudom mondani, szeretek ízig-vérig élő és megvalósuló projekteken dolgozni, nem a fióknak, láthatatlan marketingosztályoknak és tendermappáknak. Szerintem a jó reklám fokmérője nem önmagában a kreativitás, hanem a hozzá társuló hatékonyság is az. Egy brosúra pedig lehet ugyanolyan izgalmas kihívás, mint egy tv-spot, ha éppen az a feladat. Hiszem azt is, hogy amíg egy jó ötlethez elég egy pillanat, egy jó kampányhoz idő kell, valamint partneri együttműködés ügynökség és ügyfelei között. Nagy örömmel és persze izgalommal vetettem bele magam a ti:me életébe, ahol összetartó, lelkes csapat, mindenben támogató vezetőség várt rám” – nyilatkozta Weinberger Roland.

„Roland személyiségében nagyon jól ötvöződnek egy igazi kreatívvezető értékei. Ez nálunk a ti:me-nál különösen fontos, mivel a kreatív megoldások mellett, egy adott márka ismerete és az ügyfél személyes, kiemelt kezelése is egyaránt sokat nyom a latban” – nyilatkozta Kollmann Áron tulajdonos-ügyvezető igazgató.