Marketingvezetőt igazolt a Codecool

Ferenczy Anna 13 éve Londonban élő kettős állampolgár és cégtulajdonos, aki szabadúszó marketing- és digitális transzformáció szakértőként dolgozik. Többek között olyan márkák globális kommunikációjáért felelt eddig, mint a The Guardian, az Intel, a Whirlpool, UBIsoft vagy az Accor hotelcsoport.

Közvetlenül a Codecoollal való együttműködés megkezdése előtt az afrikai piacra specializálódó Digital Odyssey marketingügynökség alapítójaként a cég 15 fős online csapatát irányította.

„Néhány nap leforgása alatt a nálam már jól bevált táv- és online munkamódszer lett gyakorlatilag a best practice mindenhol, hiszen a világban kizárólag a digitális csatornákra támaszkodva kellett mindenkinek dolgoznia. Számtalan előnye volt ennek a felfokozott, már-már krízishelyzetnek. A távolság ellenére is gyorsan fel lehetett mérni a munkatársaim erősségeit, alkalmazkodási készségeit, illetve a cégen belüli digitális és innovációs képességeket” – mondta el Ferenczy Anna a belépés körülményeiről.

Ferenczy Anna szerint a magyar közönség hozzáállása és ennek okán az itt alkalmazható marketingmegoldások is a legtöbb tekintetben a nyugati trendeket követik. A Codecool marketingkommunikációját üdébb, egyedibb, bátrabb irányba szeretné elmozdítani, akár kockázatok felvállalása árán is, így változás várható a hangvételben, személyességben. A márka- és influencer együttműködések rendszerének kidolgozása mellett fontosnak tartja a sokszínűséget, a változatos diák- és munkatársi összetételt is. Érkezésével átalakulás következett be a céges marketingszervezetben is. Az eddig az egyes országokra fókuszáló marketingcsapatokat – Magyarország mellett Lengyelországban és Romániában is működnek Codecool-campusok – felváltotta a kompetenciaalapú, nemzetközi együttműködésen alapuló szerveződés. Ezzel nem csupán a párhuzamos munka csökkenthető, hanem az egységes márkakommunikáció is erősíthető nemzetközi szinten.

„A Codecool egy igazi magyar kincs a nemzetközi oktatási és HR-piacon. A brand további terjeszkedését úgy tudjuk a leghatékonyabban támogatni, ha a marketing szintjén is megszüntetjük az országhatárokat, és globális márkaként kezeljük” – vallja Ferenczy Anna.