Milyen jövőbeli pozíciók illenek hozzád?

Május 30-31-én rendezik meg Budapesten a Brain Bart, amelynek idén stratégiai partnere a Deloitte Magyarország. A Brain Bar Future Jobs helyszínén a Deloitte külön standon, számos programmal várja a fesztiválra ellátogatókat.

“Talán néhányan még emlékeznek a Vissza a jövőbe című film egyik jelenetére, amiben az elképzelt jövőben már repülő autókkal közlekednek, de a telefonáláshoz le kell szállni a telefonfülkéhez. Teljesen másképp alakult; az autók még nem repülnek, a telekommunikáció viszont óriásit fejlődött. Nehéz megjósolni, hogy harminc, de akár tíz év múlva milyen lesz a világ. Amit tenni tudunk az az, hogy felkészülünk a változásra és minél rugalmasabbá és nyitottabbá próbálunk válni, hogy az elsők között legyünk képesek alkalmazkodni és adoptálni az újdonságokat. Számomra ez a felkészülés a legizgalmasabb a jövővel kapcsolatban és ez az, amiben a Deloitte-nak a legnagyobb hozzáadott értéke lehet; nem csak itthon, hanem globálisan is. Minél többféle ötletet és nézőpontot tudunk becsatornázni a gondolkodásunk folyamatába, és minél bátrabban kísérletezünk, annál jobb lesz a felkészültségünk – egyéni, vállalati, magyarországi és globális szinten is. Ennek ad remek platformot a Brain Bar is, ahol remélem, hogy sok kísérletező kedvű, kreatívan gondolkodó fiatallal beszélgethetünk a jövőről” – mondta el Fülöp András, a Deloitte Magyarország elnök-vezérigazgatója.

A Deloitte három, nemzetközileg elismert szakértőt is felvonultat a Brain Baron.

Antal Lajos, a Deloitte kiberbiztonsági tanácsadási üzletágának közép-európai vezetője, a hazugság árulkodó jeleinek felisméről beszél majd, amely – társadalmi, etnikai és földrajzi hovatartozástól függetlenül – mindannyiunkban közös. Szó esik majd arról is, hogy mivel a hazugságot felismerni a túlélés záloga is lehet, így az állatvilágban is megjelenik a hazugság és az arra adott reakció.

A Brain Bar színpadára lép még Geoff Tuff, a Deloitte bostoni irodájának Consulting igazgatója, aki több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik az üzleti modellek átalakítása eredményeképpen bekövetkező változások kezelésében. Geoff társszerzője annak a könyvnek, amiből megtudhatjuk, hogy miért ne a jól bevált gyakorlatokra alapozva működtessünk egy vállalkozást, és hogy mi mást tegyünk annak érdekében, hogy értéket hozzunk létre a gyors technológiai változás korában.

Nicolai Andersen, a Deloitte németországi innovációs vezetője az európai innovációs modellről, annak előnyeiről és kockázatairól beszél, irányt mutatva a sikerre éhes európai vállalatok számára.