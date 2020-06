Olasz Henrietta az AVON Magyarország ügyvezetője

Izgalmasan indult az év az AVON számára, hisz az év elején zárult le a Natura &Co-val való akvizíció, és megalakult a világ negyedik legnagyobb, teljes mértékben szépségiparral foglalkozó vállalata. Ennek eredményeképpen jött létre Goran Petrovic vezetésével az új, óriás Közép-Kelet Európai klaszter, amely 23 országot foglal magába és alapvető működési elvként tartja szem előtt a fenntartható üzleti fejlődést.

A Közép-Kelet Európai klaszteren belül öt további al-klaszter található. Magyarország, a Pannónia régió országaival együtt (Magyarország, Bosznia-Hercegovina, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Montenegro), mostantól az összesen 11 országot magába foglaló Dél-Európai régióhoz tartozik Andreea Moldovan vezetésével.

„A most következő időszak igen izgalmasnak ígérkezik mindannyiunk életében, hiszen a régiónkhoz tartozó 11 ország mindegyikének megvannak a saját kíváló erőforrásai, kultúrája és fantasztikus, egyedi életérzése. Feladatunk most nem más, mint megtalálni azt a közös hangot, amelynek köszönhetően együtt még sikeresebbek lehetünk, illetve hogy nem csupán magunk, hanem a világ számára is a legjobb szépségipari vállalatot hozzuk létre” – nyilatkozta Andreea Moldovan, a Dél-Európai régió vezetője.

Radeczky Zoltán, a Pannónia régió és az AVON Magyarország eddigi ügyvezető igazgatója az Oroszországból, Kazahsztánból és Kirgizisztánból álló, egyik legnagyobb AVON régió vezetőjévé lépett elő. Az AVON Magyarország élére Olasz Henrietta került, aki több mint 18 éves, AVON-nál szerzett tapasztalattal rendelkezik.

Olasz Henrietta, az AVON Magyarország újonnan kinevezett ügyvezető igazgatója 2002-ben csatlakozott az AVON gödöllői csapatához értékesítési elemzőként. 2010-től az AVON Duna-csoport (Magyarország, Bulgária, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Albánia, Montenegró) integrációs vezetője, majd Magyarország, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina üzleti integrációs vezetője lett. 2017-ben nevezték ki a németországi AVON ügyvezetőjévé, majd 2019-től egészen mostanáig Magyarország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Szlovénia, Montenegró senior marketing menedzseri pozícióját látta el.

„Óriási örömmel tölt el, hogy a nemzetközi pozíciók, illetve a németországi vállalat irányítása után most a magyarországi AVON-t vezethetem. Tagadhatatlanul egy kihívásokkal teli időszaknak nézünk elébe, egyrészt az új régiós struktúrának köszönhetően, ahol másik 10 országgal kell szorosan együttműködnünk, másrészt a jelenlegi krízishelyzet miatt is. Hiszem, hogy ez nemcsak egy nagy feladat az AVON Magyarország munkársai részére, hanem a tudástranszfer révén óriási lehetőség is, amelynek első eredméyneit már hamarosan megtapasztalhatjuk mind hazai, mind nemzetközi szinten is” – nyilatkozta Olasz Henrietta, az AVON Magyarország új ügyvezető igazgatója.