Pályakezdőket ültetnek egy asztalhoz

Sok fiatal még húszas évei végén is az útját keresi. A legtöbben nem elégszenek meg biztos karrierrel, siker iránti éhségük már-már generációs sajátosság. Jelentős részük azonban csak a cél megfogalmazásáig jut el, elérniük azonban csak ritkán sikerül. Ezeknek az ambiciózus fiataloknak nyújt segítséget a JÉG a Mentorest program keretén belül, ahol a szerencsések a szakmájukban kiemelten sikeres emberekkel beszélgethetnek négyszemközt.

Az idei program mentorai:

- Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója

- Bognár Attila, az A38 Hajó vezetője

- Bombera Krisztina televíziós szerkesztő-műsorvezető

- Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója

- Dr. Almási Kitti klinikai pszichológus, író, előadó

- Gerendai Károly vállalkozó (SZIGET, Lupa-tó)

- Kondor Anna, a Goodwill Communications managing partnere

- Mesterházy Ernő filmproducer

- Nyáry Krisztián irodalmár, könyvkiadó

- Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, főközgazdász

- Szabó Balázs, a CIB bank vezérigazgató-helyettese, Vállalati Üzletág

„Célunk az volt, hogy a motivált fiatalokat egy asztalhoz ültessük a mai magyar közélet legkiemelkedőbb szereplőivel. Úgy gondoljuk, hogy a folyamatosan fejlődni akaró fiatal generáció számára elengedhetetlen, hogy a szakmájukban már bizonyított emberektől első kézből hallják, hogy miképp lehetnek sikeresek, és melyek azok a készségek, amelyekre érdemes és kell is fókuszálni. Amellett, hogy az eseményen résztvevő fiatalok egy életre szóló élménnyel gazdagodnak, a mentoroknak is remek lehetőség ez, hogy megismerkedjen a mai magyar társadalom legmotiváltabb fiatalaival, ugyanis ez egyfajta előrejelzésként is szolgál a jövő Magyarországát illetően. Az esemény programja és szellemisége tökéletesen kifejezi a JÉG céljait és vízióját” – mondta el Farkas Dezső, az egyesület elnöke.

A Mentorestet a Michelin-csillagos Costes Downtown étteremben rendezik meg. Az eseményre minden 18 és 35 év közötti magyar fiatal pályázhat, a jelentkezéshez csak egy önéletrajzra, motivációs levélre és egy legfeljebb egyoldalas esszére lesz szükségük a választott mentor területének témájában.