Varga Csaba a Danubius Hotels emberi erőforrások igazgatója

Varga Csaba az elmúlt években a Danubius Hotels kötelékébe tartozó Danubius Hotel Helia és a Radisson Blu Béke Hotel klaszterének szállodaigazgatója volt. Helyére érkezik a két szálloda élére 2020. április 14-től Szabó Áron, aki eddig a Magyar Turisztikai Ügynökség szálláshelyért, vendéglátásért, és bormarketingért felelős igazgatója volt. Az emberi erőforrások igazgatói pozíciót eddig betöltő Dévényi Flóra távozott a vállalattól.

"Varga Csaba Emberi erőforrások igazgató kinevezésével a Danubius Hotels egy mind szálloda, mind HR szakmai szempontból nagy tudású szakembert nyer felsővezetői közé. Csaba széleslátókörű és munkatársai körében nagy elfogadottságot magáénak tudó vezető. Szakmai döntéseiben is központi szerepet játszik az etikus munkáltatói hozzáállás. Az alapoktól ismeri szállodaláncunkat, több mint tíz munkaévnyi HR tapasztalat áll mögötte a Danubiuson belül. Az elmúlt évek szállodaigazgatói operatív tapasztalatai kiemelten fontosak lesznek felsővezetőként a szállodalánc HR gyakorlatának kialakításában, a munkatársak megtartásában – mondta el Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója. „Örülök, hogy a csapatunkban tudhatjuk Szabó Áront, akinek innovatív hozzáállását, szakmai tudását és agilitását már a szakmai szervezeteken keresztül korábban is megtapasztalhattam."

„HR igazgatóként a legfontosabb feladatnak azt tartom, hogy hozzá tudjak járulni a munkámmal ahhoz, hogy a Danubius egy olyan márka legyen, ami evidens válasz az emberek számára: minden vendég számára, és mindenkinek, aki munkát keres a szakmában, az első gondolata a Danubius legyen” – mondta el Varga Csaba. „Szállodaigazgatóként is azon dolgoztam, és HR igazgatóként is azon fogok, hogy a munkatársaimnak a napi nehézségek között is tudjon egyéni és közösségi élményeket adni a munkájuk, mert hiszem, hogy ez az alapja annak, hogy a vendégeink felé olyan minőséget adjunk, ami garantálja a pozitív vendégélményt.”

Szabó Áron 2020. április 14-től a Danubius Hotel Helia és a Radisson Blu Béke Hotelek klaszterének szállodaigazgatója. A szakember 2018-tól volt a Magyar Turisztikai Ügynökség szálláshelyért, vendéglátásért, és bormarketingért felelős igazgatója. Az MTÜ kötelékében aktív részese volt a szállodai ÁFA csökkentés megvalósításának, igazgatósága alatt indult el a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ és több termék- ás arculatfejlesztési projekt.