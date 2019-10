Vezetőt nevezett ki a MediaCom

Stef Calcraft a kreatív transzformációért felelős globális vezérigazgató lett, és e pozíciójában hozzá tartoznak majd a MediaCom olyan tevékenységei, mint a MediaCom Beyond Advertising (MBA) elnevezésű tartalommarketing divízió, a sport és szórakoztatás üzletág, a social és influencer marketing, valamint a kreatív technológiák.

A MediaCom 2018-ban hat jelentős versenyen is elnyerte az év ügynökségi hálózata címet. Besöpörte többek között a Campaign, a Cannes Lions, az M&M Global és a Festival of Media Global hálózati díjait is. Az elismerések azt is aláhúzzák, hogy mára a márkák piaci jelenlétének minden elemében jelen kell lennie a kreativitásnak - írják.

Pontosan erről szól Stef Calcraft kinevezése is. Feladata az előremutató kreatív gondolkodás és a legfrissebb médiamegoldások integrálása a médiapartnerek, a social platformok és a kreatív technológiai szolgáltatók bevonásával. Calcrafttól a MediaCom azt várja, hogy segítse az ügynökséget a friss ötletek létrehozásában, a munkatársak számára elérhető lehetőségek bővítésében és a hirdetők növekedési céljainak támogatásában. Pozícióját október 1-jétől tölti be, és közvetlenül Nick Lawsonnak, a MediaCom globális operatív vezetőjének jelent - teszik hozzá.

„Ez a kinevezés azt tükrözi, hogy amennyiben szeretnénk az ügyfeleink üzleti növekedéséhez hozzájárulni, képesnek kell lennünk az adatok, a technológia és a fogyasztói insightok kombinálására. Stef kinevezése az MBA, valamint a sport és szórakoztatás divízóink eddigi sikereire építkezik. Óriási tapasztalattal rendelkezik a márkaépítés területén, és ettől azt várjuk, hogy igazán erős ötletekre épülő, a korábbiaknál is előremutatóbb kampányok létrehozásában tudja támogatni a munkatársainkat” – mondta el Stephen Allan, a MediaCom globális elnök-vezérigazgatója.