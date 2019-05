Új Marketing Director a HR Tech startup vezetőségében

„Ha tech startupot építesz, akkor már kicsiként is nagyon hangosnak és provokatívnak kell lenned” – mondja. Matematikusnak készült, aztán piackutatóból lett marketing szakember mindig is kíváncsian kutatta a diszruptív megoldásokat, melyekben a Talentunonál bizony nincs hiány. „A Talentuno növekedési motorjait kell meghajtanunk growth hacking eszközökkel. A MatchMaker oldalon az a kihívás, hogy nemcsak nagyszámú embernek kell megmutatnunk, hogy mit tud a forradalmi crowdsourcing toborzási modellünk, és hogy tudnak pénzt keresni ezzel, hanem folyamatosan aktívan is kell tartanunk őket. Egy olyan közösséget szeretnénk formálni, akik számíthatnak ránk, számíthatnak egymásra, és arra is, hogy folyamatos jövedelemhez tudja juttatni őket a Talentuno - akár főkeresetként, akár mellékjövedelemként gondolnak a megszerezhető jutalékra.”

Hogy kik is pontosan a MatchMakerek? A Talentuno üzleti modelljében azok a szabadúszó recruiterek, akik a Talentuno platform segítségével nyitott pozíciókra ajánlják ismerőseiket. A másik nagy marketing challenge erre az évre az állást kínáló cégek bevonzása, azonban Gergely elmondása szerint ez a kisebb falat, hiszen a vállalatok már most felismerték, hogy a Talentuno hatékonyabb és olcsóbb toborzási megoldást tud nyújtani, mint a fejvadászok vagy az állásportálok - írják.

„A toborzási piac Überje vagy AirBnB-je leszünk” – meséli. „Sokan csapnak a homlokukra, hogy ez annyira kiváló és nyilvánvaló ötlet, hogy nekik kellett volna először erre gondolniuk. Iszonyú menő annak a lehetősége, hogy egy újabb magyar tech unikornist építhetünk. És persze igazi marketing álomállásba érkezem. Olyan problémákon dolgozunk, amit előttünk még senki sem oldott meg, ambíciózus, sikerre éhes csapattal.”

„Egy brutálisan erős és vagány marketing teamet szeretnék építeni. Megtalálni azt a működési modellt, amiben mindenki önállóan, magát adva pörgeti a növekedési motorokat, folyamatosan elő mer rántani bátor ötleteket, nem fél a kudarctól, gyorsan tanul és kitartóan fejlődik. A csapat alá cutting edge martech megoldásokat fogunk tolni, olyanokat, amiket itthon még kevesen használnak. Hiszem, hogy a növekedési hatékonyságunk kulcsa az önálló, bátor csapattag, megtámogatva az erejét megsokszorozó digitális technológiával. Ha ezekben nagyot tudunk előre lépni, akkor olyan erők fognak felszabadulni, amikkel simán elérjük a kitűzött célokat.”