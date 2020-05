Új főszerkesztő a Noizz.hu élén

Június 1-jétől Kovács Levente vezeti megbízott főszerkesztőként a Noizz.hu C generációs online magazint. A jelenlegi főszerkesztő, Forrás Dávid a civil szektorban vállal megbízást.

Megbízott főszerkesztőként Kovács Levente feladata, hogy elődje munkáját folytatva, tovább fejlessze a portált a korábban lefektetett stratégia mentén. A Noizz.hu a digitális nemzedék hangján számol be a fiatalok számára releváns hírekről, miközben szórakoztató tartalmakkal gondoskodik arról, hogy olvasóközönsége naprakész legyen a legújabb zenei, filmes, divat és életmód trendek terén is. A portál célja, hogy az állandó digitális kapcsolatban élő, ún. connected generáció legkedveltebb hírforrásává váljék a közösségi csatornák mellett.

Kovács Levente az elmúlt egy évben a Noizz.hu szenior szerkesztői feladatait látta el. Korábban a Zoom.hu közéleti újságírója volt, azt megelőzően szövegíróként dolgozott a reklám szektorban, szabadúszó tanácsadóként részt vett a Bitcoin.com videós tartalomgyártásában. 2019 tavaszán csatlakozott a NOIZZ szerkesztőségéhez, ahol segédkezett a lap megújításában, tartalom stratégiájának átalakításában, és a portál célközönsége számára fontos társadalmi ügyek tematizálásában. Levente 1990-ben született Budapesten, alap- és mesterfokozatú végzettségét az ELTE Társadalomtudományi Karán szerezte.

„Megtisztelő feladat átvenni a stafétát Forrás Dávidtól, akinek ezúton is sok sikert kívánok új szakmai feladatához! Szerkesztőségünk célja változatlan, továbbra is azon dolgozunk, hogy a Noizz.hu iránytűként szolgáljon a pezsgő, nagyvárosi életérzést kereső fiatalok számára: amellett, hogy friss hírekkel látjuk el őket a számukra fontos és menő témákban, aközben a világ társadalmi és környezeti szempontból releváns változásait, a jövőjüket meghatározó eseményeket is megmutatjuk nekik – úgy, hogy az ő hangjukon szólunk hozzájuk!" – mondta Kovács Levente a portál küldetéséről.