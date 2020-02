Új főszerkesztőt kap a Magyar Nemzet

Toót-Holló Tamás kinevezésével egyszerre azt is bejelentették, hogy Pósa Árpádot a Magyar Nemzet napilap főszerkesztő-helyettesévé, Néző Lászlót pedig a központi szerkesztőség összevont print és online főszerkesztőjévé nevezte ki Liszkay Gábor vezérigazgató 2020. február 6-i hatállyal.

Mint írják, Toót-Holló Tamás 1994-től dolgozik újságíróként, mellette író, irodalomtörténész, kritikus, egyetemi oktató. 2001-ben – akkor még a Toót H. Zsolt névalakot használva – a Heti Válasz alapító-főszerkesztője lett, 2004 és 2005 között az Axel Springer regionális napilapja, a Reggel felelős szerkesztője volt.

2006-tól az MTI-be került, 2012 és 2013 között az MTVA hírügynökségi területért felelős hírigazgató-helyetteseként kapcsolódott be a közmédia átalakításába, 2013 és 2017 között pedig az MTI főszerkesztőjeként dolgozott. A közmédia alkalmazásában állva a Külhoni Magyar Sajtószolgálat és a Hungary Matters felelős szerkesztői posztját is betöltötte. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójaként a közszolgálati média és kommunikáció tárgykörében tanít és tréningeket vezet.

A nyomtatott Magyar Nemzet egy év szünet után 2019-ben tért vissza a lappiacra. Az öt évvel ezelőtti G-naptól kormánykritikussá vált újság a 2018-as választást követően megszűnt, majd Simicska Lajos oligarcha médiaportfóliójának más elemeivel együtt a névhasználati jog ismét kormányközeli kézbe került, hogy aztán az addig kormányszócsőként szolgáló Magyar Idők című lapot egyszerűen átnevezzék Magyar Nemzetre - írja az Index.