Új ügyfélkapcsolati igazgató vezeti a Human Telex account csapatát

„Ügyfélkapcsolati osztályunk is már megközelítőleg 20 főt számlál. Többek között ez indokolta egy nagy tapasztalattal bíró, a legújabb irányzatokban is naprakész vezető leigazolását, akinek a segítségével a digitális munkákat épp olyan elhivatottsággal és könnyedén menedzselik accountjaink, mint a klasszikus ATL- és BTL-projekteket, vagy éppen a rendezvényeket. Az ideális jelöltet Balogh Renáta személyében szerencsésen meg is találtunk az elmúlt év második felében” – emelte ki Hajnal Tamás, a cég vezetője.

Balogh Renáta a Café Communications-től érkezett az ügynökséghez, ahol account directorként felelt többek között a Porsche Hungária, a MOM Park, a Dreher Sörgyárak, a The Coca-Cola Company és a Bonafarm Group márkáinak hatékony és eredményes projektjeiért, működéséért. Ezt megelőzően az ACG Reklámügynökségnél digitális területen töltött be először senior account, később group lead szerepet.

A Human Telexnél korábban a feladatot ellátó, egyébként a cég kötelékében immár 18. éve tevékenykedő Udvarev-Tóth Rita jelenleg ügyvezető igazgató helyettesi pozíciót tölt be.