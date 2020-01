Új ügyvezető irányítja a Fordot

Szabó Attila személyében az új ügyvezető igazgató a magyar mellett a cseh piacért is felelős regionális ügyvezető lesz. Szabó Attila korábban a Ford román leányvállalatát vezette, ezt megelőzően a Ford szentendrei székhelyű európai árazási központjának managere volt, ahol a Szentendrén működő regionális irodában európai árszabási managerként a szervezet egyik legnagyobb létszámú, Európa összes piacát kiszolgáló árazási csapatát irányította.

"Örömmel várom ezt az új kihívást, és hogy végre ismét a magyar piacon kamatoztathassam az évek során megszerzett tapasztalataimat. Idén kihívásokkal teli év előtt állunk, december 26-án indított új kommunikációs kampányunk, a Bring On Tomorrow pedig megmutatja, mit hoz a jövő. Ez a kampány egyértelműen jelzi, hogy milyen izgalmas időket élünk, és hogy a Ford is nagy változások előtt áll. Ezen átalakulás részeként 2020-ban egy vadonatúj termékcsaládot mutatunk be, amelyben 14elektromos technológiájú modell szerepel. Az emberek és autóik, valamint a körülöttük lévő világ összekapcsolása ennek kulcsfontosságú részét képezi" - jelentette ki Szabó Attila.