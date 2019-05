Új vezető az Atmediánál

Laczkó Endre felsővezetőként az elmúlt tizenöt évben igen szerteágazó üzleti területeken számos hazai és nemzetközi vállalatnál dolgozott, emiatt jelentős nemzetközi és hazai tapasztalattal rendelkezik a kereskedelem és az üzletfejlesztés területén. Laczkó korábban a hazai médiapiacon is fontos pozíciókat töltött be, hiszen a TV2 kereskedelmi és üzletfejlesztési igazgatója (2012-2014), valamint a Juventus Rádió vezérigazgatója (2008-2012) is volt. Ugyanakkor Laczkó Endre legtöbb menedzseri tapasztalatát mégis olyan nemzetközi médiacégeknél szerezte, mint a Warner Bros és a 20th Century Fox, ezért az Atmediánál is elsősorban a nemzetközi valamint a digitális/online területeken szerzett tapasztalataira számítanak portfólió és nemzetközi üzletfejlesztés igazgatói pozíciójában.

Guttengéber Csaba, az Atmedia ügyvezetője elmondta: „Az Atmedia üzletágai jórészt lefedik a magyar médiapiacot, ezért fontos, hogy olyan szakemberekkel dolgozzunk, akik több területen is kiemelkedőek. Laczkó Endre pedig az elmúlt évek alatt jelentős nemzetközi üzletfejlesztési tapasztalatot és kapcsolatokat szerzett és emellett otthon van a digitális piacon is.”

„Örülök, hogy a régiós tapasztalataimat egy olyan vállalatnál hasznosíthatom, amely tíz év alatt trendformálóvá vált a piacán. A kereskedőház dinamikus növekedésének további biztosítása új kihívást jelent, és ebben a munkában való részvétel kiemelkedő szakmai lehetőség számomra”- nyilatkozta Laczkó Endre, az Atmedia portfólió és nemzetközi üzletfejlesztési igazgatója.

Laczkó Endre a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán szerezte közgazdász diplomáját, majd különböző nemzetközi mesterképzéseken vett részt, mint például „Pénzügyi ismeretek vezetőknek” (Párizs/INSEAD), illetve „Marketingstratégiák az európai autóiparban” (Brüsszel/MCE). Az Atmediánál a szakember feladatai közé tartozik majd többek között a vállalat nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése, aminek része lesz a multinacionális csatornapartnerekkel történő együttműködés bővítése, illetve a kereskedőház nemzetközi terjeszkedési stratégiájának támogatása. Emellett feladati közé tartozik majd az Atmedia online portfóliónak stratégiai továbbfejlesztése és megvalósítása szoros együttműködésben az online üzletfejlesztési és értékesítési csoportvezetővel.