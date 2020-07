Díjmentes online képzéssel segíti július 13-án a munkakereső fiatalokat a Google Magyarország Grow with Google és a Coca-Cola Magyarország fiatalok munkaerőpiaci elhelyezkedését segítő #énjövőm programja. A két nagyvállalat közös webináriumán a biztonságos online jelenlétről és a távmunkáról a Google szakértőitől tanulhatnak a résztvevők, az álláskereséshez és munkavállaláshoz elengedhetetlen alapismeretekbe pedig az #énjövőm trénere enged majd nekik betekintést. Az előadások célja, hogy a résztvevők útmutatást kapjanak abban, hogyan lehet a koronavírus-járvány utáni időszakban érvényesülni az online térben és ezáltal sikeresen megtalálni a számukra megfelelő állást.

Hogyan alapozzuk meg a biztonságos online jelenlétünket? Mi a jó önéletrajz és sikeres állásinterjú titka? Hogyan hozhatjuk ki a legtöbbet a távmunkából? – ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphatnak választ azok, akik regisztrálnak a Grow with Google és az #énjövőm program július 13-i, közös webináriumára. A két nagyvállalat tavaly indította el együttműködését a fiatalok képzése érdekében. Míg akkor elsősorban a vállalkozásindítás és az énmárkaépítés voltak fókuszban, idén, a koronavírus-járvány által előidézett helyzet tanulságaira építve, a webinárium a biztonságos online jelenlétre, a távmunka kihívásaira és előnyeire, a tudatos álláskeresésre és a munkavállalás lépéseire teszi a hangsúlyt. Most először találkozhatnak majd a résztvevők az #énjövőm program új moduljával is, ami a munkavállalás jogi oldalát és a munkajog alapfogalmait mutatja be a résztvevőknek.

A Digital Workshop kezdeményezést négy éve indította útjára hazánkban a Google, a Grow with Google program égisze alatt. Az elmúlt időszakban már több mint 70 ezren vettek részt a kurzusokon, amelyeknek célja, hogy a résztvevők olyan kézzelfogható tudással gazdagodjanak, amellyel jobban ki tudják használni az internet adta előnyöket, és ezen keresztül előre tudják mozdítani karrierjüket, vállalkozásukat.

A 2017-ben indított #énjövőm program képzései elsősorban az álláskereséshez, munkavállaláshoz és a munka világába való visszatéréshez szükséges készségek fejlesztésére fókuszálnak. Bár a program indulásakor annak elsődleges célcsoportját a 18-30 év közötti ún. NEET (Not in Employment, Education or Training) fiatalok képezték, az elmúlt évek során folyamatosan bővültek a célcsoportok, és mára már a nem tanuló, és nem is dolgozó fiatalok mellett kismamák, kisgyermekes szülők, hátrányos helyzetű fiatalok, egyetemisták, pályakezdők és fiatal vállalkozók számára is szerveznek képzéseket.

A július 13-i webináriumon a Google Digital Workshop két előadása foglalkozik majd a tudatos digitális jelenléttel és a távmunka kihívásaival és előnyeivel, az #énjövőm előadásai pedig az önéletrajz és a LinkedIn profil rejtelmeit, valamint a munkajog alapfogalmait járják majd körül. A webináriumon való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a következő linken lehet: https://events.withgoogle.com/utmutato-a-karrierhez-palyakezdeshez-a-digitalis-labnyom-markazasa/

További információ a Grow with Google online képzéseiről: https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-hu/

További információ a Grow with Google webináriumairól: https://events.withgoogle.com/google-webinariumok-2020-nyar/

További információ az #énjövőm programról és online képzések: www.enjovom.hu