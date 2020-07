10 tipp kezdő Instagram felhasználóknak

Emlékeztek arra az időszakra, amikor még nem volt Instagram? Én sem. Mára már több mint 500 millió felhasználó van jelen az Instagramon, és 25 millió vállalkozás kísérli meg napi szinten a termékeik, szolgáltatásaik népszerűsítését a platformon - írja Lukács Kornélia az Egy csipet só nevű blogon megjelent bejegyzésében.

Az Instagram olyan közösségi hálózat, amely fényképek, illetve videók megosztására szolgál, és okostelefonon keresztül maximálisan ki tudjuk használni. 2010-ben hozták létre, azóta pedig számtalan hasonló applikációval próbálták lekörözni, sikertelenül. Talán annak is köszönhető kirobbanó sikere, hogy 2012-ben felvásárolta a Facebook.

Ha te is szeretnéd kihasználni a platform adta lehetőségeket, de nem tudod, hogy hogyan indulj el az Instán, hoztunk 10 tippet, amivel megkönnyítjük a dolgod.

De először is nézzük meg, hogy mire jó az Instagram? Gyakran keresnek meg ezzel a kérdéssel, és azt kell, hogy mondjam: nagyjából mindenre. A saját branded építésére, a kreativitásod kiélésére, új emberek megismerésére, új ismeretek szerzésére. Mivel ez a közösségi oldal rengeteg embert vonz, és hosszú órákat töltenek el a felhasználók az Insta görgetésével, az itt megszerzett figyelem értéke rendkívül nagy, amit érdemes kihasználni.

Tartalmi kérdések

Az, hogy milyen a jó tartalom, relatív, hiszen mást jelent egy jó poszt a személyes profil, és mást az üzleti profil esetében. Bármilyen típusú profilról is beszélünk, két közös pont van, amit figyelembe kell venni a tartalomgyártáskor: legyen jó minőségű és közöljön valamit. Szerencsére egyik sem megvalósíthatatlan, hiszen a jó minőségű képek készítéséhez elég egy okostelefon - a legtöbb telefonba manapság olyan kamera van beépítve, ami alkalmassá teszi az Instagram posztok gyártására. Ahhoz, hogy közöljön is valamit, szükséges egy hangulat, egy életérzés vagy egy hasznos információ átadása. A cél az, hogy miután a felhasználó elolvasta a bejegyzést, látta a képet, éreznie kell, hogy gazdagabb lett valamivel, jó érzés töltötte el.

10 tipp kezdő Instagram felhasználóknak

Tervezz előre!

Érdemes előre meghatároznod azt, hogy milyen üzenetet szeretnél közvetíteni az Instagram profiloddal, emellett át kell gondolnod a profilod, a képeid hangulatát is. Válassz egy témát, és legyen ez a vezérszál, amikor a tartalmaidat tervezed.

Imádsz sütni, főzni? Akkor mozogj a gasztro vonalon Instagramon is! Fotózd le az alkotásaidat, és oszd meg a követőiddel a receptet!

Törekedj a rendszerességre!

A felhasználóknak fontos a rendszeresség, így, ha nem szeretnéd elveszíteni a nagy munkával megszerzett követőidet, törekedj a rendszeres posztolásra! De mit is jelent a rendszeresség? Ez leginkább attól függ, mi célod az Instagrammal.

Ha üzleti fiókot kezelsz, akkor érdemes napi szinten kihasználnod a platform adta lehetőségeket.

Használj egységes vizuális megjelenést!

Sokan nem tartják fontosnak az Instagramon az egységes vizuális megjelenést, pedig, ha rád talál valaki, az összkép nagyban befolyásolja azt a döntést, hogy bekövet-e vagy sem.

Egységet alkothat például egy keret vagy egy színvilág.

Rendszerezd tudatosan a képeidet!

Ha egyik nap egy szelfit töltesz fel, másnap posztolj inkább egész alakos képet. Ha vállalkozásod van, és egyik nap a termékedről teszel közzé fotót, másik nap ossz meg olyan képet, amelyen a terméked adta hangulatot látják a felhasználók. Fontos, hogy folyamatosan variáld a képeidet, így nem lesz unalmas, egyhangú a profilod.

Ne posztold ugyanazt, mint Facebookon!

Hiába tartozik a két platform egy vállalathoz, nem ugyanazon az elven működnek. A Facebookon a szöveges posztok kapnak nagyobb hangsúlyt, az Instagramon pedig a vizuális tartalmak. Ezen kívül adnod kell egy okot arra az embereknek, hogy mindkét felületen kövessenek. Ha ugyanazt posztolod Facebookra és Instagramra is, akkor nem biztos, hogy mindkét felületen sokan fognak érdeklődni irántad vagy a termékedért.

Adj hozzá egy kis hashtaget!

Sokan egyáltalán nem tartják fontosnak a hashtagek használatát, de persze akadnak olyanok is, akik már túlzásba esnek. Ha most indítod el az oldaladat, válogass a népszerű, mégis releváns hashtagek közül, ezzel pedig a profilodra terelheted a látogatókat. A népszerűek akkor hasznosak, ha egy nagyobb felhasználói csoportot szeretnél elérni. Minél népszerűbb a hashtag, annál nagyobb konkurenciával kell számolnod, viszont rengetegen láthatják a bejegyzésedet. Ha sok like-ot szeretnél egy képre, érdemes egy kicsit utánanézni, melyek a legnépszerűbb hashtagek, ehhez segítséget már ITT is találhatsz.

Jelölj meg a posztoknál kapcsolódó fiókokat, helyszíneket!

A felhasználók gyakran keresnek helyszínekre, tehát, ha helyszíneket is hozzáadsz egy-egy poszthoz, valamint megjelölöd a fotón szereplő személyeket, többen rátalálhatnak a profilodra.

Ügyelj a kétirányú kommunikációra!

Ha valóban egy erős online jelenlétet szeretnél kiépíteni a felületen, tegyél fel bátran kérdéseket a követőidnek, és természetesen válaszolj minden hozzászólásra! Különösen egy márka esetében hathat negatívan, ha a kommenteket nem válaszolják meg, azt üzenve a követőknek, hogy mondanivalójuk nem fontos a cég számára. Ösztönözd őket aktivitásra, így az algoritmus is szeretni fog!

Használd ki a story adta lehetőségeket!

Igazi áttörés volt a platform történetében az Instagram Stories funkció megjelenése. A Stories komoly változtatásokat hozott a felhasználói élmény terén, ami természetesen a marketingre is hatással volt. 2016. augusztus elején vezette be az Instagram, komoly konkurenciát teremtve a Snapchatnek. Az Instagram történetek működésének lényege, hogy a közzétett tartalom 24 óráig elérhető, utána törlődik. Egy story keretében 15 mp-nyi videót tölthetünk fel, a képek pedig 5 mp-ig láthatók. Ha egy képet csak egy bizonyos csoporttal szeretnél megosztani, arra is van lehetőség, csupán be kell állítanod, hogy a közeli ismerőseid lássák – erre a listára azt veszel fel, akit szeretnél. Storyban megoszthatsz szavazást, kérdezhetsz a követőidtől, de montázsokat is tudsz készíteni. Érdemes elidőzni egy kicsit ennél a funkciónál és megismerni, majd kihasználni a lehetőségeit.

Inspirálódj, de ne lopj!

Az Instagram tökéletes hely arra, hogy inspirálódj, azonban meg kell maradnod ezen a szinten, nem szabad, hogy más képeit használd fel a sajátodként feltüntetve, hiszen ez jogi következményeket vonhat maga után. Ha látsz egy szép fotót vagy olvasol egy kreatív szöveget, el tudod menteni az adott posztot a mentés funkciónak köszönhetően.

