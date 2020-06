A BigCommerce összegyűjtötte az év eddigi legérdekesebb e-kereskedelmi megoldásait, melyek bár a fogyasztó számára láthatatlanok maradnak, valójában nagyban megkönnyítik a mindennapi üzletmenetet.

A BigCommerce az egyik legnagyobb e-kereskedelmi platform, mely a Shopify-hoz hasonlóan lehetővé teszi a felhasználók számára egyedi webáruházak létrehozását. Több olyan beépített funkcióval is rendelkezik, melyek a kezdőtől a profi szintig segítenek eligazodni a vásárlók adatainak elemzésében, a marketingben vagy akár a webáruházak informatikai hátterének útvesztőiben.

A hírekben általában a látványos vagy egyenesen hivalkodó újdonságok foglalják el a legjobb helyeket, míg a valódi tartalommal bíró, kevésbé észrevehető innovációkról vagy hasznos technológiai megoldásokról keveset hallani. Miért is érdekelné a Forbes, a Fast Company vagy a New York Times riportereit egy olyan eszköz vagy fejlesztés, aminek nincs kézzelfogható és azonnali hatása a webshop megjelenésére?

Szakmai szempontból azonban egyértelműen azok a háttérfolyamatok a lényegesek, melyek egyszerűbbé, hatékonyabbá, gyorsabbá teszik az üzletet. Ebbe a kategóriába tartoznak az adatkezelési és szervezési, az automatizálási és a SEO-zással kapcsolatos feladatok is, melyek mind óriási terhet vesznek le a menedzserek válláról.

Manapság az üzleti agilitás a legnagyobb versenyképességi tényező, ami csak létezik, hiszen körülöttünk minden egyre gyorsabb, pontosabb, automatizáltabb lesz. Az olyan vállalatok tehát, amelyek modulárisak, nyílt rendszerűek, az API-kra és SDK-ra (software developement kit azaz fejlesztői környezet) helyezik a hangsúlyt, óriási előnyre tesznek szert még csillogó, másokat letaroló erős dizájn nélkül is.

1. Wreaths Across America – Koszorúadományozás Amerika szerte

A Wreaths Across America önmagában is különleges vállalkozás. Az alapítványon keresztül az amerikaiak koszorúkat küldhetnek a Vietnámban elesett katonák sírjaira. A kihívást ebben az okozza, hogy a többezer különböző, a legközelebbi temetőhöz igazított landing pageről érkező ügyfeleket hogyan kövesse, majd csatornázza a főoldalra. A koszorúk egyedivé tétele, a széles választék és a személyes adatok bekérése is mind kihívást okozott, illetve az is, hogy a kosárban lévő termékekről el kellett dönteni, egy helyre kell kiszállítani őket vagy más-más temetőkbe – és mindezt hogyan lehet megoldani?

A megoldáshoz szükség volt egy jól alkalmazható API-ra, a termékek flexibilis beállítási lehetőségeire és az egyoldalas rendeléssel egybekötött multi-checkout rendszerre. Utóbbinak köszönhetően a vásárlás ugyanolyan egyszerű maradt, mintha a vevő a lakcímére rendelne egy kosárnyi terméket, mégis megoldhatóvá vált hogy a termékeket egyesével külön-külön más desztinációra szállítsa ki a szolgáltató.

2. Brick House Security – A védelem boltja

A Brick House Security olyan biztonsági eszközöket gyárt, melyeket vásárlóként nagyon nehéz elkülöníteni egymástól, hiszen az egyik legfontosabb e-kereskedelmi marketingelem, a képgaléria, amivel egy terméket vonzóvá lehet tenni, a GPS követők vagy riasztórendszerek esetében nem sokat ér. A probléma ugyan nem egyedi, sokan megküzdöttek már ezzel a gonddal a múltban, a Brick House Security megoldása azonban kibővítette az általános megoldási ötleteket: minden termék alá egyedi GYIK oldalt hozott létre, ahol a vevők a specifikációkon túl gyorsan kaphatnak gyakorlatias szemléletű információkat a termékekről. Mivel a Brick House számára a komplex termékek miatt kiemelten fontos a SEO, a botoknak szóló információ beépítését is jól meg kellett tervezniük, hogy az oldalon megjelenő tartalmakkal ne ütközzenek.

3. John Paul Mitchell Systems - Kozmetikai Termékek

A B2C kereskedők élete nem könnyű, hiszen versenytársaik napról napra küzdenek a fogyasztók figyelméért, idejéért és pénzéért. A márka olyan jutalékrendszert talált ki és hozott létre, mely azt teszi lehetővé, hogy a fodrászszalonok és egyéb viszonteladók az eredeti oldalról közvetlenül vásároljanak, elkerülve ezzel az árazásbeli különbségeket és szabálytalanságokat. A fodrászati termékeket forgalmazó márka minden egyes eladás után jutalékot fizet annak a viszonteladónak, akinek a linkjén keresztül érkezik a megrendelés.

Ezzel a módszerrel a webshop 2 millió dollár értékű terméket adott el 2 év alatt közvetlenül a saját weboldalán.

4. HVAC Parts Shop – Légkondicionáló és ventilátor alkatrészek

A HVAC (fűtő-, levegőztető-, légkondicionáló) rendszerekhez tartozó alkatrészeket áruló boltnak hasonló nehézségekkel kell megküzdenie, mint a Brick House-nak. Az üzlet legfőbb célja ezért az volt, hogy a vásárlók minél könnyebben, akár egy kép alapján is képesek legyenek azonosítani saját rendszerüket és válogathassanak a megfelelő alkatrészek közül. A nagy sok hiányzó információ és a termékek bonyolultsága miatt a webshop sokáig az ügyfélszolgálatra támaszkodott, de a növekvő ügyfélkör miatt sokszor 5-10 percig is várakozniuk kell a kérdezőknek, míg valaki foglalkozni tud az esetükkel telefonon vagy chaten.

A kulcsmegoldás a HVAC Parts Shop esetében a kereső hozta meg, melyet úgy alakítottak ki, hogy a vevő által bevitt verziószám alapján a rendszer azonnal kiadja a meghatározott részeket. A közvetlen kereső mellett a vevők egy listából is kiválaszthatják a birtokukban lévő rendszer márkáját, majd továbbkattinthatnak az alkategóriákon belül. Végül a modellszám három karakterét kel megadni a végső kereséshez. Ahhoz, hogy biztosan megtalálják az eszközök modellszámát, a HVAC Parts Shop rövid videós bemutatókat hozott létre, melyek segítenek az ügyfeleknek.

5. Gator Kennels – Egyedi kennelek

A Gator Kennels állatorvosok, állatmenhelyek, állatkertek számára értékesít különféle kenneleket, melyeket a megrendelő igényei szerint személyre szabott formában is meg lehet vásárolni. A vállalat azon a ponton ütközött problémába, amikor a termékek megfelelő bemutatását próbálták minél jobban megtervezni.

A megoldást erre a problémára az jelentette, hogy a kennelek „standard” fejlesztéseit vizuális módon, képekkel szemléltetve mutatják be az ügyfelek számára. Ezek között a termékek között szerepelnek a korábbi projektek során megalkotott termékek is, melyek összekötik a terméket a mögötte álló „történettel”, megvalósítási folyamattal, ami még egyszerűbbé teszi a választást.