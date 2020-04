50 millió forinttal támogatja a K&H a koronavírus elleni küzdelmet

A K&H egy hónapos kampányt hirdet, amelyben a lakossági és kkv ügyfelek minden online bankkártyás fizetéseés átutalása után 10 forintot adományoz a járványkórházak számára, ezzel is ösztönözve a digitális banki termékek használatát a járvány idején. A 2020. május 1. és 31. között futó adományozási program végén összegyűltösszeget, számításai szerint mintegy 50 millió forintot a kórházak koronavírus elleni küzdelméhez szükséges eszközök, berendezések beszerzésére és fenntartására, illetve a munka során felmerülő költségekre fordíthatják. A járvány miatt megnövekedett terhekkel küzdő kórházak támogatását a K&H alapítványai biztosítják.

„A K&H-nál vezetőpénzügyi intézetként hisszük, hogy ügyfeleink okos döntéseinek elősegítésén túl felelősek vagyunk a társadalomért, a környezetért, amelyben dolgozunk, élünk. Mindig is arra törekszünk, hogy válaszokat adjunk a társadalmi igényekre, amelyen belül az egészségügy támogatása kiemelt helyet kap már 17 éve. Hosszú távú elkötelezettségünk mellett azonban ugyanilyen fontos, hogy mindig az aktuális társadalmi problémákra reagáljunk, szem előtt tartva a technológiai fejlődés és innováció nyújtotta lehetőségeket. E kettőt ötvöztük most azzal, hogy a pénzügyek intézésének innovatív és digitális, egyúttal a járványügyi szempontból is legbiztonságosabb módjával most azt támogathatjuk, ahol a legnagyobb szükség van a segítségre – a kórházak koronavírus elleni küzdelmét. Az összeget a kórházak saját maguk által meghatározott eszközökre és költségekre fordíthatják a betegek kezelésével összefüggésben” – mondta el Horváth Magyary Nóra, a K&H kommunikációs ügyvezető igazgatója.