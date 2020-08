70 éves az IKEA-katalógus

Az élet új kezdetek sorozata, melyek olykor előre láthatók, máskor egészen váratlanok. Folyamatosan változó világunkban gyakran van szükség új gondolkodásmódra, új távlatokra, új szokásokra, új ötletekre és új megoldásokra, hogy bátran tekinthessünk a jövőbe.

Ez az oka annak, hogy az idei IKEA katalógus egy olyan kézikönyv, mely közvetlen és optimista szemlélettel igyekszik választ adni a mindennapi problémákra, okos tippekkel, gyakorlati ötletekkel és egyszerű, megfizethető megoldásokkal szolgálni a valós otthoni kihívásokra. Ezzel a módszerrel az IKEA szeretné megosztani vásárlóival a lakberendezési ismereteit, az álláspontját és határozott meggyőződését arról, hogy a szebb otthon a jobb otthoni élet záloga. Célja, hogy megmutassa: a szebb és praktikusabb otthon megteremtésének nem kell bonyolultnak, drágának vagy időigényesnek lennie.

„Az otthoni élet soha nem volt olyan fontos, mint manapság. Tudjuk, hogy a legtöbb ember számára az „élet otthon” szűk térben berendezett életet jelent. Ez nem mindig választás kérdése, és többnyire nem csak átmeneti állapot. Tisztában vagyunk vele, hogy sokan még az átlagosnál is korlátozottabb anyagi lehetőségekkel rendelkeznek, ezért gondoskodtunk arról, hogy megoldásaink többsége a kispénzű és a kis terekben élő emberek számára is elérhetők legyenek” − mondja Caroline Hjertström, az IKEA választék kommunikációs vezetője.

Az IKEA katalógus célja, hogy egészségesebb és fenntarthatóbb otthoni életre ösztönözzön, és ezt lehetővé is tegye. „Segíteni akarunk, hogy egy kis előrelépéssel, egy új szokással, egy ergonomikus párnával, egy új recepttel, egy víztakarékos csappal vagy az (otthoni) irodádba egy új íróasztallal megvalósíthasd az álmaidat."

Az IKEA új katalógusa nem csupán katalógus – rengeteg inspirációt és lakberendezési ötletet is tartogat az olvasóknak. Tartalma augusztus 14-től online és offline, digitális és fizikai érintkezési pontokon, minden médiakörnyezetben elérhető.

A katalógus 70 éves története továbbra is fontos és méltán nagyra becsült hagyatéka az IKEA-nak, melyet szeretne a későbbiekben is megőrizni. „Folytatjuk a globális marketingcsatornák fejlesztését, ugyanakkor lokálisan is készítünk tartalmakat, hogy stílusban, adottságokban, vagy a szegmensek és a történetek kiválasztása révén még relevánsabbak legyünk a helyi piacokon" – teszi hozzá Caroline. –„A szebb otthoni élet felé vezető úton a kis lépések is nagy változást hoznak.”