A CHERRISK modell belépett a német piacra

„Az elmúlt hónapokban a kirakó utolsó darabkái is a helyükre kerültek, és végre eljutottunk oda, ahova a 2014-től készültünk” – nyilatkozta a németországi indulás után Kurtisz Krisztián, a CHERRISK ügyvezetője. „Már a biztosítási platform kitalálásakor az volt a tervünk, hogy egy központból (közel) azonos termékpalettát kínáljunk több országba” – tette hozzá Kurtisz.

A németországi indulással épp ez történt meg: mind a hazai mind a német piacon azonos termék típussal van jelen az UNIQA Biztosító Zrt. Mindkét országban elérhető a CHERRISK Balesetbiztosítás, és a CHERRISK Lakásbiztosítás is. (Igaz, a Lakásbiztosítás esetében Németországban a helyi adottságok miatt csak ingóság fedezetre vonatkozóan lehet biztosítást kötni.) Ugyan a koronavírus járvány miatt CHERRISK Utasbiztosítás most egyik országban sem elérhető, ám ez a vírus visszaszorulásával változni fog, és ez a terméktípus is elérhető lesz mindkét országban - írják.

„A CHERRISK magyar ötletként született és a kezdetektől fogva hazánkban fejlesztjük. Jelenleg 150-nél is több ember dolgozik a platformon, akiknek túlnyomó többsége magyar. Ehhez szerencsére többmillió eurós befektetést sikerült az országba vonzanunk az UNIQA Csoport jóvoltából” – mondta az új piacra való belépés gazdasági fontosságáról Kurtisz Krisztián.

A CHERRISK ügyvezetője azt is hozzátette, hogy „a platform célja mindig is a biztosítási szektor digitális megújítása volt, a magas hozzáadott értékű fejlesztésekkel. A németországi piacra lépéssel ráadásul egy elit klubba léptünk be: azon kevés hazai startup közé tartozunk, amely nyugati piacra visz innovatív magyar fejlesztésű terméket.”

Kurtisz Krisztián a német piacra lépés kapcsán azt is elmondta, hogy „most a legfontosabb feladatunk, hogy béta teszteljük a cross-border értékesítés prototípusát. Ha ez úgy működik, ahogy szeretnénk, akkor komoly nemzetközi lehetőségek nyílnak meg előttünk”. A CHERRISK életében a mostani már a harmadik prototípus.

Elsőként a UX, azaz felhasználói felület prototípusa készült el. Ezzel tesztelték azt, hogy van-e nyitottság egy CHERRISK-hez hasonló 100%-ban online biztosítási platformra. A pozitív eredmény után 2018. szeptember 17-én a magyar fogyasztók számára is elindult a CHERRISK, azaz megkezdődött a sales prototípus tesztelése. A magyarországi fogyasztók reakciói pozitívak voltak: néhány hónap alatt több tízezer biztosítást kötöttek az online platformon. A hatalmas sikerre való tekintettel indulhatott el a nemzetközi terjeszkedés, azaz a scale prototípus. „Most validáljuk a működést, a szakmai és a fogyasztói elfogadottságot, és azt, hogy lehet-e sikeresen többnyelvű biztosítási platformot készíteni” – mondta a részletekről Kurtisz Krisztián.

A CHERRISK azt is fontos célként tűzte ki, hogy több legyen egyszerű biztosítási platformnál. Az insurtech a lehető legtágabban próbálja segíteni az embereket egy biztonságosabb, fenntarthatóbb élet elérésében. Ennek része az egészséges életre ösztönző CHERRISK GO alkalmazás és a jótékony célok támogatása is. Ezek a funkciók épp ezért az első pillanattól fogva elérhetők lesznek Németországban is. A német piac felhasználói már most is telepíthetik az applikációt, és már támogathatnak is három jótékonysági szervezetet. „A biztonságosabb és fenntarthatóbb életre való motiváció ugyanis szerintünk a világon mindenhol ugyanolyan fontos” – mondta minderről Kurtisz Krisztián.