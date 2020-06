A Ford globális terve, hogy 2050-re karbonsemlegessé váljon

A vállalat mindezt a 21. éves Fenntarthatósági Jelentésében tette közzé. A Ford az egyetlen, teljes modellpalettával bíró amerikai autógyártó, amely elkötelezte magát amellett, hogy a Párizsi Éghajlatvédelmi Egyezmény előírásai szerint hozzájárul a CO₂-kibocsátás csökkentéséhez, emellett pedig Kalifornia állammal is együttműködik a járművek üvegházhatású gázkibocsátására vonatkozó szigorúbb szabványok kidolgozásában - írják.

Európában a Ford már jelenleg is teljes egészében zöld villamos energiát használ összes Egyesült Királyságbeli üzemében, a romániai Krajova üzemben, illetve minden gyáregységében a németországi Kölnben, beleértve a járműösszeszerelő és motorgyártó üzemeket is. A Ford arra számít, hogy Európa is az első globális régiók között lesz, amelyek szénsemlegessé válnak.

Tavaly novemberben a Ford Európa is csatlakozott ahhoz a felhíváshoz, mely az üzleti szereplők, kormányok és civil szervezetek együttműködését kéri a Fenntartható Európa 2030 stratégia kidolgozásában

2050-es célkitűzéseit illetően a Ford igyekezett minden lehetséges tényezővel számolni, beleértve a vásárlók reakcióit, a kormányzati szintű szabályozásokat, a gazdasági körülményeket, valamint a megújuló, szénsemleges villamos energia és a megújuló üzemanyagok rendelkezésre állását.

"Képesek vagyunk remek járműveket fejleszteni és készíteni, erős üzletmenetet fenntartani és gyarapítani, és ezzel egyidejűleg megvédhetjük bolygónkat is. Ezek a dolgok valójában kiegészítik egymást" - mondta Bob Holycross, a Ford fenntarthatóságért, környezetvédelemért biztonságért felelős alelnöke. „Még nem kaptunk választ mindenkitől, de eltökélt szándékunk együttműködni az összes globális és helyi partnerünkkel és a többi érintett féllel, hogy sikeresen elérhessük ezt a célt."